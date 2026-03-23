Albenga | Il PalaMarco si riempie: oltre 200 partecipanti all'allenamento regionale Federkombat

Oltre 200 atleti al PalaMarco di Albenga: grande partecipazione per l’allenamento regionale Federkombat



Una giornata all’insegna dello sport, della crescita tecnica e della condivisione ha animato il PalaMarco di Albenga, dove si sono riuniti oltre 200 tra atleti e tecnici della Federkombat, impegnati nelle discipline della Kickboxing e della Savate.



L’iniziativa, organizzata a livello regionale, ha rappresentato un importante momento di confronto tra società diverse, offrendo agli atleti la possibilità di testare la propria preparazione e allenarsi insieme, arricchendo così il proprio bagaglio tecnico ed esperienziale.



A sottolineare il valore dell’evento è stato il presidente regionale, Piero Picasso, che ha dichiarato:

«È stata una giornata davvero speciale per il nostro Comitato, con un palazzetto gremito e una partecipazione che testimonia la vitalità del movimento. Occasioni come questa permettono non solo di verificare il livello di preparazione degli atleti, ma soprattutto di favorire il confronto e la crescita reciproca tra le diverse realtà sportive del territorio».



Di particolare rilievo il lavoro sul campo svolto dal direttore tecnico regionale Stefano Gagliolo, che ha gestito la parte organizzativa e ha guidato le attività con competenza e grande intensità, contribuendo in maniera determinante alla qualità dell’allenamento.



A fare gli onori di casa è stato il vicepresidente regionale Alessandro De Blasi, recentemente insignito della Palma di Bronzo del CONI, che ha portato i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione comunale di Albenga, sottolineando il valore dello sport come strumento di crescita e aggregazione per il territorio.



Determinante anche il contributo dei Responsabili Tecnici Regionali e di tutto lo staff, con un ringraziamento rivolto a Giovanni Marangoni, Alessandro Andellini, David D’Ambrosio, Valentina Carraro, Stefano Gramegna, Francesco Chiapparino e Giancarlo Cilia per l’impegno e la passione dimostrati.



Un ruolo fondamentale nell’organizzazione è stato svolto dai membri del Consiglio Regionale, Nikole Marangoni, Alessandro De Blasi, Fausto Gazzano e Giancarlo Cilia, che hanno garantito la perfetta riuscita dell’evento.



La giornata si chiude con un bilancio estremamente positivo, confermando la crescita e la solidità del movimento Federkombat in Liguria, sempre più punto di riferimento per gli sport da combattimento sul territorio.