Calcio | Savona. Nelli completa la rimonta sulla Sestrese: "Vittoria di cuore, ho avuto l'impatto giusto sulla partita" (VIDEO)

Tutto ribaltato in appena due minuti.
Il gol di Nelli, dopo il pareggio di Sassari, ha permesso al Savona di avanzare nel tabellone playoff grazie al successo in rimonta sulla Sestrese.
L’impatto dell’attaccante, partito dalla panchina, è stato quello voluto da mister Sarpero, seppur resti un pizzico di delusione per il blocco delle promozioni causato dalla retrocessione della Cairese.
La punta biancoblu vuole però concentrare le attenzioni sul prossimo impegno contro la Praese, dopo aver ribadito la grande unità d’intenti presente all’interno dello spogliatoio.