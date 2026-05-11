Calcio | Le mani di Cirillo sulla salvezza della Voltrese: "Playout sorpresa negativa, ma la squadra è stata eroica" (VIDEO)

Il volto di Elia Cirillo non è sicuramente nuovo alla platea savonese.

L'ex portiere di Savona, Varazze e Vado è stato uno dei protagonisti della sfida playout tra Voltrese e San Francesco Loano, chiudendo i 90 minuti del "San Carlo" con la porta imbattuta dopo i grandi interventi compiuti nella gara disputata all'"Ellena".

Al triplice fischio finale le lacrime sono scese copiose sul volto dell'estremo difensore, segno del forte stress che ha coinvolto l'intero gruppo gialloblu nell'ultima parte di stagione.