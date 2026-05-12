Calcio | Virtus Don Bosco. Pusceddu chiama il colpo di reni salvezza: "Merito dei ragazzi, stanno inanellando grandi prestazioni"

All’Olmo Ferro è tempo di magie.
Dopo la clamorosa salvezza diretta conquistata dal Celle Varazze, anche la Virtus Don Bosco è vicina a completare la propria impresa.
Grazie al successo di sabato pomeriggio contro la Rossiglionese, i nerazzurri hanno centrato la qualificazione ai playout, un traguardo che fino a pochi mesi fa sembrava quasi impensabile.
Dopo la separazione con mister Marzano, è toccato a Gianfranco Pusceddu riportare serenità in classifica e guidare la squadra fuori dalle acque più turbolente, in vista del decisivo spareggio salvezza.
“Il merito è tutto dell’entusiasmo di questi ragazzi.
Contro la Rossiglionese hanno disputato una grande partita, impreziosita anche da giocate di ottimo livello.
Tornare alla guida di una Prima Squadra è stato qualcosa di inaspettato, ma fortunatamente siamo riusciti a creare subito una bella sintonia con il gruppo.
I numeri parlano chiaro: nelle ultime cinque partite abbiamo conquistato otto punti, un rendimento che ci proietterebbe addirittura al quinto posto in classifica.
Naturalmente restiamo concentrati sulla finale playout, in attesa di sapere se affronteremo lo Sciarbo & Cogo o la Dinamo Apparizione. Però il percorso dell’ultimo mese è stato fondamentale per restituire fiducia a tutto l’ambiente”.