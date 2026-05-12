Calcio | Sanremo ospiterà il primo Memorial Antonio Sonno, a fine mese le Rappresentative Under 14 si sfideranno nella Coppa delle Alpi

Dal 28 maggio al 1° giugno lo Stadio Comunale di Sanremo ospiterà il primo Torneo Nazionale “Coppa delle Alpi” LND, manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Liguria della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti e dedicata alla memoria di Antonio Sonno, indimenticato presidente del Comitato Regionale Ligure.

La competizione, riservata alle rappresentative Under 14, vedrà la partecipazione delle selezioni di Liguria, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano, pronte a confrontarsi in un appuntamento che si preannuncia di alto livello tecnico e sportivo.

Nel corso della presentazione ufficiale, in programma venerdì 15 maggio alle ore 12, sarà effettuato anche il sorteggio dei gironi della competizione. L’evento rappresenterà un importante momento istituzionale e sportivo per il calcio giovanile dilettantistico nazionale.

Alla conferenza stampa interverranno Alessandro Sindoni, assessore al turismo e allo sport, Giulio Ivaldi, presidente della LND Liguria e vicepresidente della LND per l’Area Nord, Giovanni Balestrino, vicepresidente LND Liguria, e Giovanni Pampana, vicepresidente vicario LND Liguria.

Il torneo nasce con l’obiettivo di valorizzare il movimento giovanile e offrire ai migliori talenti Under 14 delle rappresentative regionali un’importante occasione di crescita e confronto in una cornice prestigiosa come quella di Sanremo.