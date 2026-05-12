Calcio | Vado. Summit a Firenze negli uffici della Lega Pro, i rossoblu si aggiudicano la Coppa Disciplina nel Girone A

Quello istituito ormai da anni negli uffici della Lega Pro di Firenze è una sorta di vero e proprio primo giorno di scuola. Tutte le neopromosse del Girone A hanno infatti inviato le proprie delegazioni per un contatto iniziale con il mondo professionistico e per familiarizzare con i primi adempimenti regolamentari.
All'appuntamento ha partecipato ovviamente anche il Vado, in attesa di novità sul fronte dello stadio "Chittolina". Per quanto riguarda la panchina, l'identità del tecnico dovrebbe essere svelata a breve, mentre la società del presidente Tarabotto ha già incassato un prestigioso riconoscimento.
I rossoblù hanno infatti conquistato il primato nella Coppa Disciplina del girone A, chiudendo con appena 10,10 punti. Completano il podio Gozzano e Chisola; posizione di metà classifica per il Celle Varazze, mentre la Cairese si attesta al quartultimo posto.
Ecco la graduatoria del girone A
VADO FC 1913 10,10
GOZZANO SSDRL 11,05
CHISOLA CALCIO 12,00
ASTI 12,05
LAVAGNESE 1919 A.S.D. 13,15
SANREMESE CALCIO SSD A RL 15,20
SALUZZO 15,55
VARESE FOOTBALL CLUB SRL 15,70
CELLE VARAZZE F.B.C. 17,50
VALENZANA MADO SSD.AR.L. 19,35
LIGORNA 1922 20,05
SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L 20,40
CLUB MILANO S.S.D. A R.L. 24,90
CAIRESE 47,50
NOVAROMENTIN SRL 49,75
DERTHONA FBC 1908 77,65
IMPERIA CALCIO SRL 119,36
BIELLESE 1902 120,30