Calcio | Vado. Summit a Firenze negli uffici della Lega Pro, i rossoblu si aggiudicano la Coppa Disciplina nel Girone A

Quello istituito ormai da anni negli uffici della Lega Pro di Firenze è una sorta di vero e proprio primo giorno di scuola. Tutte le neopromosse del Girone A hanno infatti inviato le proprie delegazioni per un contatto iniziale con il mondo professionistico e per familiarizzare con i primi adempimenti regolamentari.

All'appuntamento ha partecipato ovviamente anche il Vado, in attesa di novità sul fronte dello stadio "Chittolina". Per quanto riguarda la panchina, l'identità del tecnico dovrebbe essere svelata a breve, mentre la società del presidente Tarabotto ha già incassato un prestigioso riconoscimento.

I rossoblù hanno infatti conquistato il primato nella Coppa Disciplina del girone A, chiudendo con appena 10,10 punti. Completano il podio Gozzano e Chisola; posizione di metà classifica per il Celle Varazze, mentre la Cairese si attesta al quartultimo posto.



Ecco la graduatoria del girone A

VADO FC 1913 10,10

GOZZANO SSDRL 11,05

CHISOLA CALCIO 12,00

ASTI 12,05

LAVAGNESE 1919 A.S.D. 13,15

SANREMESE CALCIO SSD A RL 15,20

SALUZZO 15,55

VARESE FOOTBALL CLUB SRL 15,70

CELLE VARAZZE F.B.C. 17,50

VALENZANA MADO SSD.AR.L. 19,35

LIGORNA 1922 20,05

SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L 20,40

CLUB MILANO S.S.D. A R.L. 24,90

CAIRESE 47,50

NOVAROMENTIN SRL 49,75

DERTHONA FBC 1908 77,65

IMPERIA CALCIO SRL 119,36

BIELLESE 1902 120,30