Calcio | Imperia Riolfo furioso dopo la sconfitta con la Biellese: attacco all’arbitro e frecciata al Comune (Video)

È un Giancarlo Riolfo on fire quello che nel post partita di Imperia-Biellese ne ha un po' per tutti: frecciate importanti rivolte all'arbitro di giornata, Nicole Puntel, e senza nominarlo direttamente, chiama in causa il sindaco Claudio Scajola.

L'intervista

Il direttore di gara, che non ha concesso un rigore solare, è la prima verso cui il mister dell'Imperia punta il dito: "Se pensano di mandare arbitri per provarli, in un contesto come questo, sinceramente non ci sto: era una gara importante dove non deve venire presentato un arbitro col tutor, con tutto rispetto per il regno femminile".

Poi, un inciso con riferimento all'amministrazione comunale: "Questa Imperia è nata il 15 di agosto per soffrire. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta, stanno soffrendo la trascuratezza da parte di qualcuno. Gli sforzi di questi ragazzi devono essere accompagnati da una città, che è rappresentata da una persona, e che vadano in porto determinate situazioni".

Su quanto visto in campo, in merito di calcio giocato, Riolfo riconosce la forza della Biellese: "L'Imperia ha fatto un primo tempo giusto, ma senza trovare il guizzo, nella ripresa l'hanno sbloccata i bianconeri dopo tre angoli in serie, e poi partite di questo tipo, quando si sbloccano e si va sotto è sempre dura recuperarle".