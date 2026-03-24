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Calcio | 24 marzo 2026, 13:15

Calcio | Eccellenza, le designazioni per la 27esima giornata: Rodolfo Corellino per Millesimo - San Francesco Loano

Sporting Taggia Sanremo - Pietra Ligure sarà diretta da Lorenzo Pettirossi

Calcio | Eccellenza, le designazioni per la 27esima giornata: Rodolfo Corellino per Millesimo - San Francesco Loano
  • Gara: Arenzano Football Club – Football Genova Calcio
    • Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
    • Assistente 1: Luca Prastaro (Genova)
    • Assistente 2: Florjana Doci (Savona)
  • Gara: Athletic Club Albaro – Molassana Boero A.S.D.
    • Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
    • Assistente 1: Cesare Sandri (La Spezia)
    • Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)
  • Gara: Busalla Calcio – Campomorone Sant'Olcese
    • Arbitro: Vincenzo Oliva (Nocera Inferiore)
    • Assistente 1: Francesco D'Andria (Chiavari)
    • Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)
  • Gara: Football Club Bogliasco – Golfoparadiso Prorecco C.A.
    • Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
    • Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)
    • Assistente 2: Dario Roscelli (Chiavari)
  • Gara: Millesimo Calcio – San Francesco Loano
    • Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
    • Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
    • Assistente 2: Matthias Crisafulli (Genova)
  • Gara: Rivasamba H.C.A. – Fezzanese
    • Arbitro: Giorgia Arcoleo (Palermo)
    • Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
    • Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
  • Gara: Sporting Taggia Sanremo – Pietra Ligure 1956
    • Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
    • Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)
    • Assistente 2: Davide Biggi (Genova)
  • Gara: Voltrese Vultur SSDARL – Carcarese
    • Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
    • Assistente 1: Riccardo Dell'Imperio (Novi Ligure)
    • Assistente 2: Luigi Arado (Genova) 

Redazione

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