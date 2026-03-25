Calcio | Millesimo in Serie D. E' il trionfo di mister Macchia: "Dopo la prima partita con il Pietra ho pensato di poter vincere il campionato" (VIDEO)

Mister Fabio Macchia si è presentato in sala stampa con grande serenità.

Il suo Millesimo, del resto, è reduce da una cavalcata straordinaria nelle ultime tre stagioni, con oltre 200 punti conquistati. Un percorso eccezionale, di cui forse si coglierà pienamente la portata solo col passare del tempo.

La società giallorossa ha centrato con merito l’approdo in Serie D, un traguardo che, ripensando a tre anni fa, appariva tutt’altro che scontato.

Il tecnico non ha cercato rivincite personali: al contrario, ha sottolineato il valore di ogni esperienza, anche quelle negative, nel percorso di crescita.

L’idea di poter vincere il campionato è maturata progressivamente nel corso della stagione, ma già dopo la sconfitta all’esordio contro il Pietra Ligure aveva intuito che ci fossero le basi per puntare al traguardo più ambizioso.