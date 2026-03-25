Calcio | 25 marzo 2026, 16:02

Calcio | Serie D. Le sanzioni settimanali. Un turno a mister Riolfo, stop di due giornate per Rota

I provvedimenti del Giudice Sportivo nel Girone A

GARE DEL 22/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
 

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIOLFO GIANCARLO (IMPERIA CALCIO SRL)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro.

BELLOMO LUCA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro.
 

AMMONIZIONE (I INFR)

BOSCHETTO RICCARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE

ROTA ARENSI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAURIZII EMANUELE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SCALZI FILIPPO (DERTHONA FBC 1908)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL), PASTORE MARCO (LIGORNA 1922)
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRARI EDOARDO (ASTI), DI COSTE GABRIEL (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.), DAFFONCHIO ALBERTO (DERTHONA FBC 1908), BIANCHI NICCOLO (GOZZANO SSDRL), PENNATI STEFANO (GOZZANO SSDRL)

