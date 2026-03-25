Calcio | Coppa Liguria di Seconda Categoria. Tre punti per ottenere la finale, la Nolese alle 20:00 sfida il Recreativo

Battere il Recreativo per conquistare la finalissima regionale di Coppa Liguria di Seconda Categoria.
Il sogno del double prosegue per la formazione di mister Pietro Saccone, impegnata nelle ultime settimane in un vero e proprio tour de force.
L'impegno di questa sera contro il Recreativo non sarà comunque semplice, anche perchè i biancorossi avranno a loro disposizione un solo risultato.
Gli ospiti hanno infatti collezionato due successi contro Casellese e Alta Val d'Orba, istallandosi in vetta al girone di semifinale, motivo per cui la Nolese dovrà necessariamente ottenere i tre punti per accedere all'ultimo atto della competizione.
La sfida è stata assegnata al signor Doglio di Savona. Fischio d'inizio alle 20:00, livescore su Svsport.it