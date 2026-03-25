Calcio | Eccellenza. Millesimo - S.F. Loano vale la serie D per i valbormidesi. Pietra e Carcarese devono reagire

Non sono passati nemmeno due anni da quando il Millesimo militava ancora in Prima Categoria.

Questa sera, però, i giallorossi — a conferma della crescita verticale del club guidato dal presidente Levratto — avranno l’occasione di mettere il sigillo sul campionato e conquistare il salto in Serie D.

Un traguardo straordinario, ma pienamente legittimato dai numeri: miglior difesa, terzo miglior attacco e, soprattutto, un vantaggio di dieci punti sul Pietra Ligure.

Al “Viglino” arriverà però una San Francesco Loano affamata di punti salvezza. Sulla carta potrebbe sembrare una sfida dall’esito scontato, ma i rossoblù arrivano con il secondo miglior rendimento nelle ultime sette giornate del massimo campionato ligure, proprio alle spalle dei valbormidesi.

Il Pietra Ligure sarà invece impegnato in trasferta sul campo di un Taggia ormai virtualmente retrocesso. I biancocelesti sono chiamati a dare un segnale forte, prima di tutto a livello mentale: le qualità tecniche per continuare a inseguire la Serie D, anche attraverso i playoff, non mancano, ma serviranno lucidità e continuità nelle prossime settimane.

Sfida da prendere con le pinze, infine, per la Carcarese. Il confronto con la Voltrese si annuncia come un autentico scontro diretto per evitare il gorgo playout. L’arrivo di mister Girgenti sembrava aver rimesso i biancorossi in carreggiata, ma alcuni recenti passaggi a vuoto hanno riportato la squadra pericolosamente a ridosso dei bassifondi.