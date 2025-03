Arenzano, rammarico per mister Corradi: "Celle Varazze costruito per vincere, ma subire rete su calcio da fermo mi fa arrabbiare" (VIDEO)

Non è bastato un buon approccio all'Arenzano di mister Alberto Corradi per riuscire a strappare punti sul campo di un Celle Varazze che conquista ancora una volta il successo.

C'è un'amara soddisfazione, in parte, e al contempo rammarico nelle parole del tecnico per come, nonostante la forza dell'avversario, si sia sbloccata la partita: "Non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi, perché hanno fatto una gran partita. Sapevamo che erano forti, anzi più che forti - ha detto il tecnico - Sono una squadra ben costruita, ben allenata e con un obiettivo chiaro che si percepisce in campo. Però di occasioni vere ne avevano create poche, quindi subire rete su calcio da fermo mi fa arrabbiare. Devono segnare con un’azione vera, perché hanno le qualità per farlo".

C'è però anche qualche dubbio al triplice fischio per un episodio in particolare, sul quale però il tecnico non vuole disperdere energie mentali. "Abbiamo difficoltà a risolvere le gare, sicuramente. Vorrei rivedere il fuorigioco fischiato sul gol di Rezzi, perché ho grossi dubbi, ma può darsi che mi sbagli. Comunque, ora dobbiamo subito concentrarci sulla prossima partita che è la più importante della stagione. Dobbiamo arrivarci bene, scaricare la tensione e recuperare le forze" ha chiosato.