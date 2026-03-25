Calcio | Promozione. Stasera c'è il recupero tra Savona e Superba, i biancoblu hanno un solo risultato a disposizione

Pochi giorni fa la pioggia aveva imposto il rinvio di Savona-Superba, e anche questa sera il meteo rischia di essere protagonista al “Picasso”, dove alle 20:30 è in programma il recupero di campionato.

Dalla serata sono attese forti raffiche di vento sulla Liguria, ma la squadra di mister Sarpero resterà concentrata esclusivamente sull’obiettivo dei tre punti.

Un successo contro i genovesi consentirebbe agli Striscioni di mantenere viva la corsa playoff: Sassari e compagni salirebbero a otto punti dalla Praese, portandosi a sole due lunghezze dalla soglia utile per accedere agli spareggi di fine stagione. Un risultato diverso, invece, ridurrebbe drasticamente le possibilità, anche alla luce della regola dei sette punti.

A dirigere l’incontro sarà il signor Fousfos di Albenga, coadiuvato dagli assistenti Ferrari di Genova e Pollero di Savona.

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