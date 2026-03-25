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Calcio | 25 marzo 2026, 08:39

Calcio | Coppa Promozione. Il primo aprile la finale, Albissole e Angelo Baiardo di sfideranno a Cogoleto

Calcio | Coppa Promozione. Il primo aprile la finale, Albissole e Angelo Baiardo di sfideranno a Cogoleto

Sarà il campo “G. Mino Casarino” di Cogoleto a ospitare, mercoledì 1 aprile alle ore 20:30, la finale di Coppa Promozione.

L’atto conclusivo si disputerà, come ormai abitudine, in una gara secca su campo neutro: una sfida senza appello che assegnerà il trofeo al termine dei novanta minuti regolamentari, salvo eventuali supplementari o calci di rigore.

Protagoniste in campo, per un ultimo atto della competizione che si preannuncia particolarmente combattuto, l'Albissole 1909 e l'Angelo Baiardo pronte a giocarsi il titolo in una serata da dentro o fuori.

Redazione

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