Calcio | Coppa Promozione. Il primo aprile la finale, Albissole e Angelo Baiardo di sfideranno a Cogoleto

Sarà il campo “G. Mino Casarino” di Cogoleto a ospitare, mercoledì 1 aprile alle ore 20:30, la finale di Coppa Promozione.
L’atto conclusivo si disputerà, come ormai abitudine, in una gara secca su campo neutro: una sfida senza appello che assegnerà il trofeo al termine dei novanta minuti regolamentari, salvo eventuali supplementari o calci di rigore.
Protagoniste in campo, per un ultimo atto della competizione che si preannuncia particolarmente combattuto, l'Albissole 1909 e l'Angelo Baiardo pronte a giocarsi il titolo in una serata da dentro o fuori.