Calcio | Legino. il Comune decide di abbattere tutte le torri faro del Ruffinengo

Saranno abbattute le tre torri faro del campo Ruffinengo. La decisione del Comune arriva dopo una valutazione e un sopralluogo al campo dove, una notte della settimana scorsa, una torre è caduta a causa del forte vento.

Due le ipotesi di fronte alle quali si è trovato Palazzo Sisto. Commissionare una perizia per valutare lo stato delle altre torri, l'intervento eventuale da fare e sistemare delle torri faro comunque già vetuste, oppure abbatterle e cercare risorse per un nuovo impianto di illuminazione, anche in considerazione del fatto che a giugno partiranno i lavori del nuovo manto sintetico. Inoltre questa opzione comporterebbe l'inagibilità del campo finché non verrebbe completato l'iter della perizia e della progettazione dell'intervento di messa in sicurezza.



"L'abbattimento delle torri ci consentirà di avere subito l'agibilità del campo – spiega l'assessore allo Sport Francesco Rossello – ma dovremo poi procedere rapidamente a trovare le risorse per progettare e installare una nuova illuminazione e farlo in concomitanza con il rifacimento del manto".



Nei prossimi giorni verrà affidato l'incarico per il taglio e la rimozione delle tre torri rimanenti.