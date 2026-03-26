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Calcio | 26 marzo 2026, 13:11

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. La Virtus Sanremese è in finale, battuto l'Olimpic anche al ritorno

I matuziani si sono imposti 3-2, a contendere il trofeo alla squadra di Prunecchi sarà il Lavagna 2.0

Michael Ventre ha aperto le marcature al Baciccia Ferrando

Michael Ventre ha aperto le marcature al Baciccia Ferrando

La Virtus Sanremese stacca il pass per la finale di Coppa Italia di Prima Categoria, confermando la propria superiorità anche nella gara di ritorno dopo il netto 4-1 sull'Olimpic ottenuto all’andata.

Nel match decisivo, i matuziani partono con il piede sull’acceleratore e trovano subito il vantaggio al 5’ con Ventre. L’Olimpic prova a restare in partita e al 21’ raggiunge il pari con Gatto, riaccendendo momentaneamente le speranze di rimonta.

La Virtus Sanremese, però, reagisce con grande determinazione e ristabilisce immediatamente le distanze: Negro al 25’ firma il nuovo sorpasso, mentre è Gjoka – tra le fila dell’Olimpic – al 27’ a riportare nuovamente il punteggio in equilibrio. Un botta e risposta che mantiene viva la gara, ma senza cambiare l’inerzia complessiva della doppia sfida, già fortemente indirizzata dall’andata.

Nella ripresa i matuziani gestiscono con ordine e trovano anche il gol del definitivo 3-2 al 65’ con Alvarez, chiudendo i conti e legittimando la qualificazione.

Forte del successo complessivo tra andata e ritorno, la Virtus Sanremese accede così alla finale di Coppa Italia di Prima Categoria, dove affronterà il Lavagna 2.0. Data, sede e orario della sfida saranno comunicati prossimamente dal Comitato Regionale Ligure.

 

OLIMPIC - VIRTUS SANREMESE 2-3

Marcatori: 5' Ventre, 21' Gatto, 25' Negro, 27' Gjoka, 65' Alvarez
 

Olimpic: Gardano, Molinari, Limonta, Perucchio, Garbini, Albertoni, Pinna, Pesenti, Morando, Gjoka, Gatto.

Allenatore: Berogno
 

Virtus Sanremese: Brizio, De Mare, Islahi, Taddei, Castaldo, Negro, Martelli, Campagnani, Alvarez, Ventre, Schillaci.

Allenatore: Prunecchi

Redazione

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