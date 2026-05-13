Calcio | Playoff Seconda Categoria. Domenica iniziano i playoff per il possibile ripescaggio, il Sassello ospite del Recreativo

Nell’assemblea del Comitato Regionale Ligure il messaggio ai club è stato chiaro: con ogni probabilità tutte le squadre partecipanti ai playoff regionali di Seconda Categoria saranno promosse in Prima.

Il motivo è semplice: la retrocessione della Cairese in Eccellenza ha portato a cinque i posti disponibili per il salto di categoria. Resta però ancora una possibilità di promozione, se la Fezzanese riuscirà ad ottenere la vittoria negli spareggi nazionali o se la fusione tra il Savona e il Legino dovrebbe prendere corpo.

Per questo motivo sono stati istituiti i due gironi triangolari per il possibile ripescaggio.

A rappresentare la provincia di Savona ci sarà il Sassello, atteso domenica 17 maggio dal debutto intrasferta contro il Recreativo. In base all’esito della sfida verrà definito anche l’abbinamento della seconda giornata, nella quale entrerà in scena il Vallecrosia.

Parteciperanno invece al secondo triangolare Castelletto, Recco e Colli.





Il regolamento:

I triangolari verranno disputati con gare di sola andata.

Per ciascun triangolare: l’accoppiamento della prima giornata verrà sorteggiato; nella seconda giornata, la squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa mentre la terza giornata verrà definita conseguentemente agli accoppiamenti della seconda.

Al termine delle tre giornate di gara verrà redatta, per ciascun triangolare, la relativa graduatoria; in caso di parità di punteggio tra due o tre squadre per definire la posizione in classifica si terrà conto, nell’ordine:

dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate;

della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;

del maggior numero di reti segnate nel girone;

del sorteggio.





Finali

Sulla base delle classifiche dei triangolari, verranno definiti i seguenti accoppiamenti della Fase Finale:

Triangolare A1

Società Girone “A” Società Girone “B” Società Girone “C”/Girone “D” (*)



Triangolare A2

Società Girone “C”/Girone “D” (*) Società Girone “E” Società Girone “F”

(*) da stabilirsi a seconda dell’ubicazione geografica delle Società interessate.



Gare uniche in campo neutro.





In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa. Sulla base dei risultati della Fase Finale verrà stilata una classifica come di seguito indicato:

vincente gara 04: I° avente diritto

perdente gara 04: II° avente diritto

vincente gara 05: III° avente diritto

perdente gara 05: IV° avente diritto

vincente gara 06: V° avente diritto

perdente gara 06: VI° avente diritto

Qualora il terzo turno/fase regionale venisse disputato dalle vincenti di ciascun girone di play off o non venisse disputato, per determinare le posizioni dalla VII° avente diritto alla XII° avente diritto, verrà stilata una graduatoria tra le seconde classificate di ciascun girone di play off del Campionato di Seconda Categoria che terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: posizione in classifica nella stagione regolare quoziente punti ottenuto nella stagione regolare quoziente punti della coppa disciplina ottenuto nella stagione regolare

La classifica finale delle aventi diritto, così determinata, sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025/2026 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027.