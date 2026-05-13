Calcio | Serie D. Ufficiale la graduatoria sull'età media schierata in campo: Celle Varazze esperto, Imperia tra le più giovani d'Italia

Sono sicuramente interessanti i dati pubblicati nel corso della giornata dalla Lega Nazionale Dilettanti riguardo all’età media dei giocatori schierati da ogni squadra appartenente al campionato di Serie D.

La forbice tra gli estremi della classifica è ampia: si passa infatti dai 20 anni e 11 mesi del Milan Futuro ai 28 anni e sei mesi del Nardò, per un divario complessivo di quasi otto anni.

Tra le squadre più esperte a livello nazionale spicca il Celle Varazze, 15° in graduatoria con un’età media di 27 anni, cinque mesi e 27 giorni. Un fattore che, nel momento più complicato della stagione, si è rivelato decisivo per risalire la china e conquistare una salvezza quasi insperata.

A poco più di un anno e mezzo di distanza si trova la capolista Vado, con 26 anni e 10 mesi, seguita dalla Cairese, la più giovane tra le savonesi con 25 anni e sei giorni di media.

Per quanto riguarda il girone A, la palma di squadra più giovane va invece al Club Milano, con un’età media di 22 anni, due mesi e 19 giorni: il quarto dato più basso in assoluto a livello nazionale. Ottimi piazzamenti anche per Novaromentin e Imperia. I nerazzurri di mister Riolfo, con una media di 23 anni e quattro giorni, occupano infatti il terzo gradino del podio nel raggruppamento del Nord Ovest e il settimo posto complessivo tra tutte le squadre della penisola.

La graduatoria del Girone A

Club Milano: 22 anni, 2 mesi e 19 giorni (4° posto nazionale)

NovaRomentin: 22 anni, 10 mesi e 14 giorni (6° posto nazionale)

Imperia: 23 anni, 4 mesi e 30 giorni (7° posto nazionale)

Sestri Levante: 23 anni, 11 mesi e 7 giorni (25° posto nazionale)

Derthona: 24 anni, 4 mesi e 15 giorni (40° posto nazionale)

Chisola: 24 anni, 7 mesi e 12 giorni (47° posto nazionale)

Cairese: 25 anni, 6 mesi e 26 giorni (61° posto nazionale)

Asti: 25 anni e 20 giorni (63° posto nazionale)

Gozzano: 25 anni e 25 giorni (64° posto nazionale)

Lavagnese: 25 anni, 1 mese e 4 giorni (65° posto nazionale)

Sanremese: 25 anni, 6 mesi e 9 giorni (80° posto nazionale)

Ligorna: 25 anni, 9 mesi e 11 giorni (93° posto nazionale)

Varese: 26 anni, 1 mese e 28 giorni (103° posto nazionale)

Saluzzo: 26 anni, 2 mesi e 13 giorni (105° posto nazionale)

Valenzana Mado: 26 anni, 9 mesi e 13 giorni (126° posto nazionale)

Vado: 26 anni, 10 mesi e 19 giorni (131° posto nazionale)

Biellese: 27 anni, 5 mesi e 12 giorni (157° posto nazionale)

Celle Varazze: 27 anni, 5 mesi e 26 giorni (159° posto nazionale)