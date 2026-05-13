Calcio | Pontelungo. Passaggio di testimone completato, alla direzione generale arriva Cesare Cometto

La nota granata:

"Il Pontelungo 1949 ha il grande piacere di comunicare che il Dottor Cesare Cometto assume ufficialmente il ruolo di Direttore Generale del club granata.

Già DG del Settore Giovanile ingauno nelle ultime stagioni, figura di assoluto spessore del panorama calcistico ligure, Cometto porta con sé un bagaglio di esperienza, competenza e professionalità maturato nel corso di importanti esperienze dirigenziali all’interno di società prestigiose come Albenga, Sanremese, Imperia e Finale.

La società accoglie con entusiasmo questa nomina, certa che il contributo del Direttore Generale sarà fondamentale per proseguire il percorso di crescita e consolidamento intrapreso negli ultimi anni, sia sotto il profilo organizzativo che sportivo.

A Cesare va il più caloroso augurio di buon lavoro per la prossima stagione in granata".