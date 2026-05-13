Calciomercato | Non si rompe il filo orange, confermato mister Fabio Luccisano

A poche ore dall’ultimo match di campionato, l’Ospedaletti inizia a mettere le basi per la prossima stagione e parte dalla guida tecnica della prima squadra.

La società orange ha confermato anche per l’annata 2026/2027 mister Fabio Luccisano, dando così continuità a un progetto partito da lontano e che ora cerca ulteriori conferme.

“È stata un’annata positiva nonostante i numerosi infortuni che ci hanno privato di giocatori importanti già all’inizio della stagione - commenta mister Luccisano - abbiamo lottato contro tutte le squadre e siamo riusciti nel nostro obiettivo di far esordire in prima squadra tanti giovani, anche alcuni 2008. In un campionato importante ci siamo salvati con diverse giornate di anticipo con ottime prestazioni anche contro le formazioni più attrezzate del girone. Ci siamo divertiti”.

“In questi anni abbiamo lavorato bene, ci siamo tolti tante soddisfazioni - aggiunge l’allenatore orange - l’obiettivo è sempre quello di far crescere i ragazzi e il prossimo anno costruiremo una squadra improntata sui giovani con alcuni elementi di esperienza con l’obiettivo di giocare un campionato di qualità. Il mio ringraziamento va alla società per la riconferma, dal presidente Luca Barbagallo a Giorgio Bordero, passando da tutti i dirigenti e a tutta la famiglia orange”.