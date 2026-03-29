Calcio | Prima Categoria B. Triplo turno interno per Veloce, Speranza e Virtus: obiettivo punti salvezza

La domenica del girone B di Prima Categoria continua a ruotare attorno alle formazioni della nostra provincia.
Speranza, Veloce e Virtus Don Bosco saranno tutte impegnate tra le mura amiche, ma con stati d’animo decisamente diversi.
La Veloce di mister Gerundo, reduce dal netto 3-0 nel derby, vuole dare continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona playout. Al Levratto, però, arriva un avversario di grande valore come il Multedo guidato da mister Bazzigalupi.
Situazione più delicata per lo Speranza, chiamato a una reazione immediata per non restare invischiato nelle zone basse della classifica: attenzione alla Bolzanetese, avversario tutt’altro che semplice forte della quinta posizione in classifica.
Impegno impegnativo anche per la Virtus Don Bosco, che dovrà tornare a fare punti contro il Rabona per rilanciare la propria corsa verso la salvezza.