Calcio | Seconda Categoria. Anticipi in archivio, la palla passa alle gare pomeridiane

GIRONE A

Solo tre gare nel pomeriggio per la terzultima giornata di campionato.

Dopo il pari tra Camporosso Under 21 e San Bartolomeo Cervo e la sconfitta dell’Albingaunia con la Golfodianese, stamattina il Riva Ligure ha fatto suo l’anticipo mattutino con la Villanovese.

Alle 15:00 il Borghetto B sarà ospite dell’Argentina. Nella medesima fascia oraria anche Oneglia - Sanremo 2000 e Vallecrosia - Real Santo Stefano.



GIRONE B

Mancano invece quattro partite nel girone della delegazione savonese. La situazione ormai pare cristallizzata, con Nolese e Sassello (pronto a osplitare il Plodio) a contendersi la vetta e un buon gruppo di squadre coinvolte nella lotta playoff (spicca Pallare - Spotornese).

Testacoda al Mazzucco con l’arrivo del Giusvalla.

Il resto del programma si concentrerà in Val Bormida con Mallare - Bardineto e Murialdo - Priamar.



