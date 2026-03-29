Calcio | Torneo delle Regioni. Under 19. La Liguria supera il Piemonte ed è prima nel proprio girone. I risultati e le classifiche da tutti i raggruppamenti

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Solo l'Emilia Romagna vola ai quarti; per le altre si decide tutto negli ultimi 90'

Cinque successi di misura e tre pareggi su dieci partite. Questa è la fotografia più nitida della 2^ Giornata dell’Under 19 al Torneo delle Regioni in Puglia, una categoria che si conferma terreno fertile per le sfumature e i dettagli che fanno la differenza. Dopo due turni, solo una Rappresentativa resta a punteggio pieno: l’Emilia Romagna, che ha già staccato il pass per i quarti di finale. Per tutte le altre, il destino è rimandato all'ultima, decisiva giornata.



Girone A

L’Abruzzo rimane in testa al girone nonostante un pareggio beffardo con la Sicilia. Ciaccia aveva siglato il gol del vantaggio abruzzese, ma in pieno recupero Muschio ha gelato le speranze di fuga dei suoi. Ne approfitta la Lombardia, che prende il largo sulla distanza battendo 3-1 la Campania grazie alle reti di Quaggia, Sironi e Amoruso, rilanciandosi prepotentemente in classifica.



Risultati

Abruzzo - Sicilia 1-1

Campania - Lombardia 1-3



Classifica

Abruzzo 4 (DR +1)

Campania 3 (DR 0)

Lombardia 3 (DR +1)

Sicilia 1 (DR -2)





Girone B

Un raggruppamento cortissimo con quattro squadre racchiuse in tre punti. Calabria e Toscana pareggiano per il secondo match consecutivo al termine di una sfida emozionante: i calabresi scappano sul doppio vantaggio con la doppietta di Simigliani Carpio (3 gol totali finora), ma subiscono la rimonta toscana firmata dalla doppietta di Baroni nell'ultima mezz'ora. La Liguria balza in testa battendo in una gara ricchissima di spunti il Piemonte Valle d'Aosta. Per la squadra di Chiappucci doppietta di Pacciani, inframezzata dal momentaneo pareggio di Molon e dall'espulsione di Villa. Bieller fissava il risultato sul provvisorio 2-2 prima del punto escalamativo di De Marco all'84'.

Piemonte VdA U19 2 - 3 Liguria U19

RETI: 47' pt Pacciani (Liguria U19); 17' st Molon (Piemonte VdA U19); 22' st Pacciani (Liguria U19); 26' st Bieller (Piemonte VdA U19); 39' st De Marco (Liguria U19);





Liguria U19: Agolli, Barletta D., Siri F., Corrado M., De Lucia, Prudente, Canepa, Mataloni G., Corrado S., Pacciani, Temani.







Risultati

Calabria - Toscana 2-2

Piemonte V.A. - Liguria 2-3



Classifica

Liguria 4 (DR +1)

Calabria 2 (DR 0)

Toscana 2 (DR 0)

Piemonte V.A. 1 (DR -1)



Girone C

Il pareggio tra Lazio e Basilicata premia i laziali che restano in vetta. Mattei aveva portato avanti il Lazio, ma un autogol a 10’ dalla fine ha rimesso tutto in discussione. Aggancio compiuto dall'Umbria, che supera il Bolzano 2-1 in un finale thriller: tra il 40' e il recupero succede di tutto, con il vantaggio di Bordi, il pari di Wiedenhofer e il sigillo decisivo di Milan.



Risultati

Bolzano - Umbria 1-2

Basilicata - Lazio 1-1



Classifica

Lazio 4 (DR +1)

Umbria 4 (DR +1)

Basilicata 2 (DR 0)

Bolzano 0 (DR -2)





Girone D

Il Friuli Venezia Giulia resta da solo al comando grazie al netto 3-1 sulla Sardegna. Match ipotecato già nel primo tempo dai gol di Bruni e Toffolini, con il tris di Orefice al 35’ della ripresa. Risale il Veneto, che conquista la prima vittoria al TDR superando di misura il Molise grazie a una rete di Agnoletto al 29’ del primo tempo.



Risultati

Molise - Veneto 0-1

Sardegna - Friuli V.G. 1-3



Classifica

Friuli V.G. 4 (DR +2)

Sardegna 3 (DR -1)

Veneto 3 (DR 0)

Molise 1 (DR -1)





Girone E

L'unica certezza si chiama Emilia Romagna: in rimonta, batte la Puglia 2-1 e vola ai quarti. I pugliesi erano passati in vantaggio con Caliò, ma la doppietta di un monumentale Cappelletti ha ribaltato il punteggio. Le Marche riaprono il discorso qualificazione superando il Trento grazie al sigillo di Lorenzetti al 9’ del secondo tempo.



Risultati

Trento - Marche 0-1

Emilia Romagna - Puglia 2-1



Classifica

Emilia Romagna 6 (DR +3)

Puglia 3 (DR 0)

Marche 3 (DR -1)

Trento 0 (DR -2)