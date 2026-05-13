Calcio | Voltrese. Mister Sciutto chiude l'esperienza gialloblu con la salvezza: "Ci tenevo a salutare con questo risultato" (VIDEO)

Una stagione infinita, sofferta, ma conclusa con il traguardo più importante. Dopo la vittoria decisiva nei playout di domenica scorsa contro la San Francesco Loano, la Voltrese può finalmente festeggiare la permanenza in categoria.

Nell'intervista post partita, Mister Sciutto ha analizzato a caldo l'andamento di un'annata segnata da infortuni e difficoltà, sottolineando il valore di un gruppo che non ha mai smesso di lottare. Dalla mossa vincente di Ndiaye al confronto con la gara d'andata, fino a un'importante rivelazione sul proprio futuro: il tecnico gialloblù ha definito questa salvezza come un'impresa superiore addirittura al quinto posto della passata stagione.