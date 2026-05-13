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Calcio | 13 maggio 2026, 20:23

Calcio | Poule Scudetto. La Folgore Caratese elimina il Treviso, domenica il Vado sarà obbligato a vincere

Vittoria dei lombardi, con i gol di Forchiglione e Capelli

Calcio | Poule Scudetto. La Folgore Caratese elimina il Treviso, domenica il Vado sarà obbligato a vincere

Il Vado dovrà battere la Folgore Caratese, domenica al Chittolina, per proseguire il proprio cammino all'interno della Poule Scudetto.

E' questo il verdetto emerso poco fa dallo Sportitalia Village, dove i lombardi sono riusciti a battere 2-0 il Treviso, eliminandolo dalla competizione.

A realizzare i gol partita sono stati Forchiglione, con un gran tiro a giro allo scadere del primo tempo, e Capelli poco dopo la metà del secondo tempo.

La Folgore si prende la testa del girone, con due punti di vantaggio sul Vado e sui veneti, arrivati però al termine del loro percorso.
 

Redazione

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