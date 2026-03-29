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Calcio | 29 marzo 2026, 17:06

Calcio | Un solo punto a Gozzano per il Vado, ma pesa come il piombo: i rossoblu agganciano in vetta il Ligorna

Vita riequilibra il gol di Romairone. Biancoblu battuti dalla Valenzana, espulso Vuthaj a inizio ripresa

Calcio | Un solo punto a Gozzano per il Vado, ma pesa come il piombo: i rossoblu agganciano in vetta il Ligorna

Che il testa a testa tra Vado e Ligorna potesse proseguire fino alle battute finali del campionato era prevedibile, ma in pochi avrebbero immaginato che, a pochi giorni dal turno pre-pasquale, le squadre di Sesia e Pastorino si sarebbero ritrovate appaiate in vetta alla classifica.

Ancora una volta le trasferte si sono rivelate ostiche per entrambe le capolista, ma il Vado è comunque riuscito a strappare almeno un punto sul campo del Gozzano.

Un pareggio sulla carta prezioso, seppur figlio di una prestazione non brillante soprattutto nella ripresa (ottenuto con  Ciccone a mezzo servizio), che consente ai rossoblù di riprendere in mano il proprio destino: nella peggiore delle ipotesi, infatti, anche con un filotto di risultati nelle ultime cinque giornate, il Vado si garantirebbe almeno lo spareggio.

Ad aprire i giochi per la squadra di Lunardon è stato Romairone, a segno dopo pochi minuti, mentre il pareggio è arrivato alla mezz'ora con la  zampata di Diego Vita.

A secco invece il Ligorna, sconfitto a Valenza. Gli orafi, grazie alla rete di Doria al quarto d’ora della ripresa, compiono un passo decisivo verso la permanenza in Serie D. Poco prima, i biancoblù erano rimasti in dieci per l’espulsione di Vuthaj.
 

GOZZANO – VADO: 1-1 

MARCATORI: 5' Romairone (Gozzano), 34' Vita (Vado)

GOZZANO: Aiolfi, Masetti, Bianchi, Pennati, Pavesi, Ornaghi, Romairone, Carollo, Monteleone, Dalmasso, Lettieri.

A disposizione: Ancillotti, Sarpa, Gemelli, Pigato, Sangiorgio, Gavioli, Hoxha, Di Giovanni. 

Allenatore: Lunardon. 


VADO: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Pisanu, Vita, Gulinelli, Abonckelet, Da Rinaldis, Alfiero, Stampi, Rosa. 

A disposizione: Gattuso, Arras, Raffini, Ciccone, Lazzarini, Cecchinato, Messina, Bonotto, Alluci. 

Allenatore: Sesia. 

 
Arbitro_ Travaini (Busto Arsizio), 

Assistente:  Infante (Battipaglia) e Stotani (Viterbo).

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