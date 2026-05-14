 / Calcio

Calcio | 14 maggio 2026, 17:49

Giudice Sportivo | Promozione. Multa per l'Albissole, animi caldi in Superba.- Little Club James

Giudice Sportivo | Promozione. Multa per l'Albissole, animi caldi in Superba.- Little Club James

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 9/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 ALBISSOLE 1909

Per la condotta dei propri sostenitori i quali verso la fine dei tempi supplementari rivolgevano alla terna

espressioni minacciose ed ingiuriose nonché la tentavano di colpire con degli sputi.
 

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/ 5/2026

SCARFO LUCA (ALBISSOLE 1909)

(sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara).
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CATTARDICO CRISTIAN (ALBISSOLE 1909)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOME LUCA (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DORNO FABIAN (ALBISSOLE 1909)

AMMONIZIONE (III INFR)

DECERCHI AKIRA

RICCARDO (ALBISSOLE 1909) CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (II INFR)

CHIAPPE SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (I INFR)

MOSCATELLI RICCARDO (ALBISSOLE 1909)

 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PROMOZIONE

GARE DEL 10/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SARPERO CARLO (SAVONA F.B.C. 1907)
 

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO) 

DE LORENZO MATTEO (ANGELO BAIARDO)

DI PIETRO ANTONIO (ANGELO BAIARDO)

GARRONE TOMMASO (ANGELO BAIARDO)

BASCIANO MATTEO (SAN CIPRIANO) 

RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)

SAULLE TOMMASO (SAN CIPRIANO)

AGOSTINO GIUSEPPE (SAVONA F.B.C. 1907)

IADANZA FRANCESCO (SAVONA F.B.C. 1907) 

RAJA GABRIELE (SAVONA F.B.C. 1907)

SASSARI SAMUELE (SAVONA F.B.C. 1907) 

AGOSTINI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)

DOTTO LORENZO (SESTRESE BOR. 1919) 

REPETTO EDOARDO (SESTRESE BOR. 1919)

SCALZI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)

 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT PROMOZIONE

GARE DEL 10/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 LITTLE CLUB JAMES

Per la condotta dei propri tesserati i quali partecipavano attivamente ad una rissa con gli avversari

Euro 150,00 SUPERBA CALCIO

Per la condotta dei propri tesserati i quali partecipavano attivamente ad una rissa con gli avversari

Euro 100,00 LEVANTO CALCIO

La condotta dei propri sostenitori i quali lanciavano un fumogeno fuori dal campo ma richiedeva l’intervento

di rimozione affinché la gara potesse riprendere.
 

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/ 9/2026

PANGALLO ANTONINO (LITTLE CLUB JAMES)

Durante una rissa fra le due squadre entrava sul tdg e colpiva con dei pugni alcuni giocatori avversari nonché metteva le mani al collo ad alcuni essi; successivamente, si dirigeva quindi sotto la tribuna ove inveiva contro tifosi avversari contribuendo a rendere ancora più tesala situazione. La sanzione, secondo il principio di afflittività, tiene conto del periodo di sospensione delle attività del periodo estivo.

 

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MALINCONICO FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

VULTAGGIO GIANLUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

Al 42' st, colpiva volontariamente con un calcio un avversario a terra, senza provocare conseguenze lesive.

Mentre veniva allontanato dal tdg sferrava pugni e gomitate nei confronti deli avversari innescando così una rissa.
 

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

Durante una rissa fra le due squadre colpiva con una manata in faccia un avversario senza provocare conseguenze lesive.

PASQUALINO NICOLO (SUPERBA CALCIO 2017)

Durante una rissa fra le due squadre colpiva con sferrare calci e pugni nei confronti degli avversari senza

provocare conseguenze lesive.
 

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BAGNASCO MATTEO (LEVANTO CALCIO) 

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

MONACIZZO CHRISTIAN (LEVANTO CALCIO) 

SCHIAFFINO DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES) 

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017) 

CANNAVO SAMUELE (SUPERBA CALCIO 2017)

PASQUALINO NICOLO (SUPERBA CALCIO 2017) 

ROMEI ANDREA ROSARIO (SUPERBA CALCIO 2017)

CASTROPIGNANO MATTEO (TARROS SARZANESE SRL) 

FABIANI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium