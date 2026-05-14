Giudice Sportivo | Promozione. Multa per l'Albissole, animi caldi in Superba.- Little Club James

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 9/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 ALBISSOLE 1909
Per la condotta dei propri sostenitori i quali verso la fine dei tempi supplementari rivolgevano alla terna
espressioni minacciose ed ingiuriose nonché la tentavano di colpire con degli sputi.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 21/ 5/2026
SCARFO LUCA (ALBISSOLE 1909)
(sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CATTARDICO CRISTIAN (ALBISSOLE 1909)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TOME LUCA (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (VI INFR)
DORNO FABIAN (ALBISSOLE 1909)
AMMONIZIONE (III INFR)
DECERCHI AKIRA
RICCARDO (ALBISSOLE 1909) CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (II INFR)
CHIAPPE SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (I INFR)
MOSCATELLI RICCARDO (ALBISSOLE 1909)
GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PROMOZIONE
GARE DEL 10/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
SARPERO CARLO (SAVONA F.B.C. 1907)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)
DE LORENZO MATTEO (ANGELO BAIARDO)
DI PIETRO ANTONIO (ANGELO BAIARDO)
GARRONE TOMMASO (ANGELO BAIARDO)
BASCIANO MATTEO (SAN CIPRIANO)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
SAULLE TOMMASO (SAN CIPRIANO)
AGOSTINO GIUSEPPE (SAVONA F.B.C. 1907)
IADANZA FRANCESCO (SAVONA F.B.C. 1907)
RAJA GABRIELE (SAVONA F.B.C. 1907)
SASSARI SAMUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
AGOSTINI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)
DOTTO LORENZO (SESTRESE BOR. 1919)
REPETTO EDOARDO (SESTRESE BOR. 1919)
SCALZI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)
GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT PROMOZIONE
GARE DEL 10/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 LITTLE CLUB JAMES
Per la condotta dei propri tesserati i quali partecipavano attivamente ad una rissa con gli avversari
Euro 150,00 SUPERBA CALCIO
Per la condotta dei propri tesserati i quali partecipavano attivamente ad una rissa con gli avversari
Euro 100,00 LEVANTO CALCIO
La condotta dei propri sostenitori i quali lanciavano un fumogeno fuori dal campo ma richiedeva l’intervento
di rimozione affinché la gara potesse riprendere.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 10/ 9/2026
PANGALLO ANTONINO (LITTLE CLUB JAMES)
Durante una rissa fra le due squadre entrava sul tdg e colpiva con dei pugni alcuni giocatori avversari nonché metteva le mani al collo ad alcuni essi; successivamente, si dirigeva quindi sotto la tribuna ove inveiva contro tifosi avversari contribuendo a rendere ancora più tesala situazione. La sanzione, secondo il principio di afflittività, tiene conto del periodo di sospensione delle attività del periodo estivo.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
MALINCONICO FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
VULTAGGIO GIANLUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
Al 42' st, colpiva volontariamente con un calcio un avversario a terra, senza provocare conseguenze lesive.
Mentre veniva allontanato dal tdg sferrava pugni e gomitate nei confronti deli avversari innescando così una rissa.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
Durante una rissa fra le due squadre colpiva con una manata in faccia un avversario senza provocare conseguenze lesive.
PASQUALINO NICOLO (SUPERBA CALCIO 2017)
Durante una rissa fra le due squadre colpiva con sferrare calci e pugni nei confronti degli avversari senza
provocare conseguenze lesive.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BAGNASCO MATTEO (LEVANTO CALCIO)
BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)
MONACIZZO CHRISTIAN (LEVANTO CALCIO)
SCHIAFFINO DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
CANNAVO SAMUELE (SUPERBA CALCIO 2017)
PASQUALINO NICOLO (SUPERBA CALCIO 2017)
ROMEI ANDREA ROSARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
CASTROPIGNANO MATTEO (TARROS SARZANESE SRL)
FABIANI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)