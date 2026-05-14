Calcio | Cesare Renzini riparte dalla San Michele: una nuova squadra sta per nascere ad Albenga

Poche città hanno un legame così profondo con il calcio come Albenga.
Nei caruggi ingauni, tra gli appassionati, i commenti sulle partite della domenica non mancano mai e il panorama calcistico locale continua a mostrarsi particolarmente vivace.
Non sorprende quindi che una nuova società sia ormai pronta a nascere.
Per l’ufficialità servirà ancora il via libera federale, ma salvo sorprese ai nastri di partenza del prossimo campionato di Seconda Categoria ci sarà anche l' U.S. San Michele.
L’indizio è arrivato da Cesare Renzini, ex direttore generale del Pontelungo, attraverso una storia pubblicata sui social. Proprio Renzini, deus ex machina dell'operazione, dovrebbe ricoprire la carica presidenziale, in attesa della definizione dei quadri dirigenziali del nuovo club.