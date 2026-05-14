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Calcio | 14 maggio 2026, 17:36

Giudice Sportivo | Playoff e playout, scattano le squalifiche per due giocatori della San Francesco Loano

Fermati per un turno Bonifazio e Halaj

Giudice Sportivo | Playoff e playout, scattano le squalifiche per due giocatori della San Francesco Loano

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 10/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
 

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ALLOCCA GIACOMO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BACIGALUPO GIACOMO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
LICCO SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
ROVIDO DAVIDE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT ECCELLENZA

GARE DEL 10/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
CAUTERUCCIO BRANDO (SAN FRANCESCO LOANO)
 

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)
BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
DE MATTEI GIOVANNI (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
LUPI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
MORANDO NICOLA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
NDIAYE SERIGNE MOUSTAP (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

Redazione

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