Calcio | Celle Varazze. Il club ribadisce: "Ci iscriveremo al prossimo campionato di Serie D, diffidiamo dal pubblicare notizie non vere"

Il Celle Varazze si iscriverà al prossimo campionato di Serie D.

È questa la posizione espressa dalla società biancoblù attraverso una nota ufficiale pubblicata questa mattina sui propri canali social.

Il club guidato dalla vicepresidentessa Stefania Villa ha ribadito la volontà di dare continuità al progetto sportivo, pur valutando strategie differenti, confermando però la partecipazione al campionato 2026/27.

La società ha inoltre escluso problematiche di natura economica, assicurando che tutti gli impegni saranno onorati nei tempi previsti dai regolamenti.



“In merito all’articolo pubblicato questa mattina su un quotidiano locale cartaceo - si legge nel comunicato - la Società intende smentire categoricamente quanto riportato nel predetto articolo precisando quanto segue.

Nessun socio o dirigente è stato autorizzato a rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa, né risultano dichiarazioni ufficiali riconducibili al Club.

La Società non presenta alcun conto in rosso, diversamente da quanto lasciato tendenziosamente intendere dal virgolettato riportato nel titolo dell’articolo. Ogni eventuale pendenza sarà regolarmente saldata nei termini federali previsti dalle normative della Lega Nazionale Dilettanti. Parallelamente, la dirigenza è già al lavoro per perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

Nei prossimi giorni saranno poi valutate le strategie tecniche in vista della stagione 2026/27 del massimo campionato dilettantistico nazionale.

Infine, la Società diffida chiunque dal diffondere notizie non corrispondenti al vero, lesive della propria immagine e tese esclusivamente a destabilizzare l'ambiente e, in ragione di quanto accaduto, si riserva sin d'ora di promuovere tutte le azioni necessarie alla tutela dell'onorabilità propria e delle persone che ne fanno parte innanzi a tutte le sedi competenti”.