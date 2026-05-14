Dilettanti | Il calciomercato è già iniziato, scattano domani i 10 giorni validi per le prelazioni

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le disposizioni relative ai ritesseramenti per la stagione sportiva 2026/2027.

Le società partecipanti ai campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5 potranno effettuare le operazioni di ritesseramento da venerdì 15 maggio 2026 a giovedì 25 giugno 2026 per calciatori e calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “non professionisti” già tesserati con la stessa società e con vincolo in scadenza al 30 giugno 2026.

Le pratiche dovranno essere generate tramite il Portale LND, accedendo alle sezioni “Tesseramento DL” o “Tesseramento SGS” e utilizzando la funzione “Prelazione Nuova Stagione”. Successivamente, sarà necessario completare il deposito mediante firma elettronica secondo quanto previsto dalla normativa federale vigente.

La LND specifica che il semplice ritesseramento con rapporto di volontariato potrà essere effettuato esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 25 giugno 2026.

Nel caso in cui una società voglia invece sottoscrivere un contratto sportivo con un atleta già tesserato, l’operazione potrà essere eseguita in qualsiasi momento durante il rapporto in essere, ai sensi dell’articolo 105, comma 3 delle N.O.I.F., attraverso la funzione “Aggiornamento Contratto Sportivo” disponibile sul Portale LND.

Il termine del 25 giugno 2026 è da considerarsi perentorio: tutte le operazioni non completate entro tale data saranno automaticamente annullate e prive di efficacia.

Inoltre, le pratiche di ritesseramento già depositate e validate dagli uffici competenti non potranno essere annullate successivamente.