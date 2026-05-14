Calcio | Juniores. Il Legino torna in campo sabato contro i triestini del Sant'Andrea San Vito, la gara si giocherà a Celle Ligure

Tornerà in campo sabato pomeriggio la Juniores del Legino per disputare i quarti di finale di andata della fase nazionale.
I verdeblu affronteranno in Liguria il Sant'Andrea San Vito alle ore 16:00, per poi ricambiare la visita nella zona portuale di Trieste il prossimo 23 maggio.
La partita non si disputerà nè al Ruffinengo nè al Picasso di Quiliano. A confermarlo la comunicazione arrivata dagli uffici della Lega Nazionale Dilettanti: il primo incontro valevole per l'accesso alle semifinali verrà disputato all'Olmo - Ferro di Celle Ligure.