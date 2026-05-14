Giudice Sportivo | Prima Categoria. Si arriva fino a sei giornate di stop

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 8/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (XII INFR)
QUAGLIA MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
GARE DEL 9/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (III INFR)
D ASARO MARIANO
AMMONIZIONE (II INFR)
(GOLIARDICA GENOVESE 1967)
TARSIMURI GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
AMMONIZIONE (I INFR)
MORABITO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 28/ 5/2026
PECORARO ANTONINO (DINAMO SANTIAGO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
ODESCALCHI ANTONINO
AMMONIZIONE (VI INFR)
(VALSECCA SPORT & FUN)
DASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
AMMONIZIONE (I INFR)
PECORARO ANTONINO (DINAMO SANTIAGO)
PUSCEDDU GIANFRANCO (VIRTUS DON BOSCO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
ARTEAGA CARRION PIERRE FRANCOIS (DINAMO SANTIAGO)
Nel corso di un confronto acceso tra le due squadre, afferrava con vigoria un avversario al collo con entrambe le mani e stringendo la gola, ma senza conseguenze lesive. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa e ritardava l’uscita dal tdg. Invitato ad uscire rivolgeva al ddg un gesto gravemente irriguardoso.(sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara).
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CAGNO CHRISTIAN (DINAMO SANTIAGO)
Alla comunicazione della seconda ammonizione e conseguente espulsione, rivolgeva al ddg espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PILON DAVIDE (G.S. GRANAROLO)
ANGOTTI MATTIA (TORRIGLIA 1977)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)
NDIAYE ALPHONSE ARMAND (DINAMO SANTIAGO)
COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)
ALY LUCA (DINAMO SANTIAGO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PORCU DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
BORTOLINI EMANUELE (BORGO INCROCIATI)
BRANDA DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)
VIGNON LORENZO (MULTEDO 1930)
MOLADORI DAVIDE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
PODDA MATTIA (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (XII INFR)
COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MURTAS SIMONE (BORGO INCROCIATI)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BERTELLI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)
CANCILLA DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)
FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PICASSO MATTEO (PANCHINA)
ARRACHE MOHAMED (PEGLIESE)
MARCHI MATTEO (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (III INFR)
PAFFUMI NICOLO (ATLETICO QUARTO)
ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)
PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)
SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
DELFINO FEDERICO (PSM RAPALLO)
BOREAN PAOLO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
SUETTA DANIELE (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (II INFR)
ESPOSITO FEDERICO (ATLETICO QUARTO)
PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930)
MENIN ALESSANDRO (PEGLIESE)
OGGIANU CARNIGLIA ALESSANDRO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
AMMONIZIONE (I INFR)
PARISI MATTIA (BORGO INCROCIATI)
FOLLI GIANLUCA (CAMPESE F.B.C.)
ALY MARCO (DINAMO SANTIAGO)
FERLINI FILIPPO (PANCHINA)
ANGELI GIULIO MICHELE (VELOCE 1910)
GARE DEL 10/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DEL SANTE ANDREA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
MACCHINI CRISTIAN (BOLANESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
TADDEI ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE)
A gioco fermo, successivamente alla segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si avvicinava al ddg per protestare in tono minaccioso, e volontariamente spingeva leggermente con il petto il braccio destro del ddg (sanzione ridotta per l'esiguità del contatto fisico).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ROLLERI TAMBURINI EMANUELE (ATLETICO CASARZA LIGURE)
DEGANO ANDREA (BOLANESE)
BRINI GIORGIO (QUILIANO&VALLEGGIA)
Al termine della gara rivolgeva al ddg frasi ingiuriose.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BACHEROTTI FILIPPO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BENZONI THOMAS (ATLETICO CASARZA LIGURE)
BELLANDO ANDREA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
BONATI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)
GAYUBO SANZ JOAN (CISANO)
BONDI EMANUELE (FORZA E CORAGGIO)
ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)
FEJZILLARI XHONI (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)
ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)
CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
FRANCESCHINI MANUEL (RIOMAIOR 1965)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VOLGA LORENZO (CENGIO)
FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)
STURLESE LUCA (LERICI F.C.)
LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)
LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965)
CRUDO ERIK (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
AMMONIZIONE (XII INFR)
SADIKU LEON (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMMONIZIONE (XI INFR)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
GALLESIO ANDREA (CENGIO)
BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)
SCIACCALUGA GIOVANNI (RIOMAIOR 1965)
POLCINO MICHAEL (SPORTING CLUB AURORA 1975)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BEGGIATO PIETRO (BOLANESE)
CIANCI ROBERTO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)
PESALOVO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)
ZANCHI ANDREA (GOLFO DIANESE 1923)
NARDINI TATIANO (IRON FOX AMEGLIESE)
SEGHI LORENZO (LERICI F.C.)
OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)
EL KAMLI MOHAMMED (OSPEDALETTI CALCIO)
BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
REMILLI KEVIN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE (III INFR)
CASTAGNOLA DAVIDE (ATLETICO CASARZA LIGURE)
SPINTONE ALAN (ATLETICO CASARZA LIGURE)
AKKIOUI MOHAMMED A. (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
PIOTTO VALENTINO (CISANO)
COPPOLA LORENZO (RIOMAIOR 1965)
GIANELLI EDOARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
AMMONIZIONE (II INFR)
GUASTAMACCHIA NICOLO (ALTARESE 1929)
CASTAGNOLA GABRIELE (ATLETICO CASARZA LIGURE)
DEIDDA MATTEO (BOLANESE)
MARCUCCI MATTEO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
BACCIARELLI DARIO (OSPEDALETTI CALCIO)
ROBOTTI LEONARDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
BERTONE TOMMASO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
WELEGERIMA MESGNA T. (ONEGLIA CALCIO)
GENTILE MIRKO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
SANGUINETI SIMONE (SPORTING CLUB AURORA 1975)