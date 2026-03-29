Torneo delle Regioni 2026. Under 17, Castrofilippo regala il primo successo alla Liguria, i risultati e le classifiche dopo la seconda giornata

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La seconda giornata del Torneo delle Regioni Under 17 ha rimescolato le gerarchie in quasi tutti i gironi, ma soprattutto ha visto la Liguria Under 17 dei tecnici Rossi e Oddone mettere a segno la prima vittoria della propria spedizione in terra pugliese. Dopo una gara tiratissima contro il Piemonte, a realizzare il gol partita è stato Andrea Castrofilippo. A una manciata di minuti dalla fine il giocatore del Vado ha infatti realizzato la rete che riapre i i giochi in ottica qualificazione, in vista della gara di domattina contro la Toscana.
GIRONE A
Risultati 2^ Giornata
Abruzzo – Sicilia 2-0
Campania – Lombardia 3-1
Classifica Generale
Abruzzo 6 (DR +5)
Campania 4 (DR +2)
Sicilia 1 (DR -2)
Lombardia 0 (DR -5)
GIRONE B
Risultati 2^ Giornata
Calabria – Toscana 1-1
Piemonte VdA – Liguria 0-1
Classifica Generale
Toscana 4 (DR +2)
Calabria 4 (DR +1)
Liguria 3 (DR 0)
Piemonte VdA 0 (DR -3)
GIRONE C
Risultati 2^ Giornata
Bolzano – Umbria 1-1
Basilicata – Lazio 0-3
Classifica Generale
Lazio 6 (DR +4)
Umbria 4 (DR +4)
Bolzano 1 (DR -1)
Basilicata 0 (DR -7)
GIRONE D
Risultati 2^ Giornata
Molise – Veneto 1-1
Sardegna – Friuli Venezia Giulia 1-2
Classifica Generale
Friuli Venezia Giulia 6 (DR +2)
Veneto 4 (DR +2)
Molise 1 (DR -1)
Sardegna 0 (DR -3)
GIRONE E
Risultati 2^ Giornata
Trento – Marche 0-1
Emilia Romagna – Puglia 2-1
Classifica Generale
Emilia Romagna 6 (DR +2)
Trento 3 (DR +2)
Marche 3 (DR 0)
Puglia 0 (DR -4)