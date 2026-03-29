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Calcio | 29 marzo 2026, 15:30

Torneo delle Regioni 2026. Under 17, Castrofilippo regala il primo successo alla Liguria, i risultati e le classifiche dopo la seconda giornata

Si qualificano le prime classificate di ogni girone più le tre migliori seconde, domani la gara decisiva contro la Toscana

Torneo delle Regioni 2026. Under 17, Castrofilippo regala il primo successo alla Liguria, i risultati e le classifiche dopo la seconda giornata

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La seconda giornata del Torneo delle Regioni Under 17 ha rimescolato le gerarchie in quasi tutti i gironi, ma soprattutto ha visto la Liguria Under 17 dei tecnici Rossi e Oddone mettere a segno la prima vittoria della propria spedizione in terra pugliese. Dopo una gara tiratissima contro il Piemonte, a realizzare il gol partita è stato Andrea Castrofilippo. A una manciata di minuti dalla fine il giocatore del Vado ha infatti realizzato la rete che riapre i i giochi in ottica qualificazione, in vista della gara di domattina contro la Toscana.
 

GIRONE A
 

Risultati 2^ Giornata

Abruzzo – Sicilia 2-0

Campania – Lombardia 3-1
 

Classifica Generale

Abruzzo 6 (DR +5)

Campania 4 (DR +2)

Sicilia 1 (DR -2)

Lombardia 0 (DR -5)

 

GIRONE B
 

Risultati 2^ Giornata

Calabria – Toscana 1-1

Piemonte VdA – Liguria 0-1
 

Classifica Generale

Toscana 4 (DR +2)

Calabria 4 (DR +1)

Liguria 3 (DR 0)

Piemonte VdA 0 (DR -3)

 

GIRONE C
 

Risultati 2^ Giornata

Bolzano – Umbria 1-1

Basilicata – Lazio 0-3
 

Classifica Generale

Lazio 6 (DR +4)

Umbria 4 (DR +4)

Bolzano 1 (DR -1)

Basilicata 0 (DR -7)

 

GIRONE D
 

Risultati 2^ Giornata

Molise – Veneto 1-1

Sardegna – Friuli Venezia Giulia 1-2
 

Classifica Generale

Friuli Venezia Giulia 6 (DR +2)

Veneto 4 (DR +2)

Molise 1 (DR -1)

Sardegna 0 (DR -3)

 

GIRONE E
 

Risultati 2^ Giornata

Trento – Marche 0-1

Emilia Romagna – Puglia 2-1
 

Classifica Generale

Emilia Romagna 6 (DR +2)

Trento 3 (DR +2)

Marche 3 (DR 0)

Puglia 0 (DR -4)

Redazione

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