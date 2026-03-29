Torneo delle Regioni 2026. Under 17, Castrofilippo regala il primo successo alla Liguria, i risultati e le classifiche dopo la seconda giornata

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La seconda giornata del Torneo delle Regioni Under 17 ha rimescolato le gerarchie in quasi tutti i gironi, ma soprattutto ha visto la Liguria Under 17 dei tecnici Rossi e Oddone mettere a segno la prima vittoria della propria spedizione in terra pugliese. Dopo una gara tiratissima contro il Piemonte, a realizzare il gol partita è stato Andrea Castrofilippo. A una manciata di minuti dalla fine il giocatore del Vado ha infatti realizzato la rete che riapre i i giochi in ottica qualificazione, in vista della gara di domattina contro la Toscana.



GIRONE A



Risultati 2^ Giornata

Abruzzo – Sicilia 2-0

Campania – Lombardia 3-1



Classifica Generale

Abruzzo 6 (DR +5)

Campania 4 (DR +2)

Sicilia 1 (DR -2)

Lombardia 0 (DR -5)





GIRONE B



Risultati 2^ Giornata

Calabria – Toscana 1-1

Piemonte VdA – Liguria 0-1



Classifica Generale

Toscana 4 (DR +2)

Calabria 4 (DR +1)

Liguria 3 (DR 0)

Piemonte VdA 0 (DR -3)





GIRONE C



Risultati 2^ Giornata

Bolzano – Umbria 1-1

Basilicata – Lazio 0-3



Classifica Generale

Lazio 6 (DR +4)

Umbria 4 (DR +4)

Bolzano 1 (DR -1)

Basilicata 0 (DR -7)





GIRONE D



Risultati 2^ Giornata

Molise – Veneto 1-1

Sardegna – Friuli Venezia Giulia 1-2



Classifica Generale

Friuli Venezia Giulia 6 (DR +2)

Veneto 4 (DR +2)

Molise 1 (DR -1)

Sardegna 0 (DR -3)





GIRONE E



Risultati 2^ Giornata

Trento – Marche 0-1

Emilia Romagna – Puglia 2-1



Classifica Generale

Emilia Romagna 6 (DR +2)

Trento 3 (DR +2)

Marche 3 (DR 0)

Puglia 0 (DR -4)