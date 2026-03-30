Calcio | Torneo delle Regioni. Femminile, la Liguria saluta riprendendo la Toscana. I risultati della terza giornata e le squadre qualificate

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Dopo la Lombardia ieri, sono Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche, Trento, Umbria e Veneto a qualificarsi ai quarti di finale della 62ª edizione del Torneo delle Regioni. Questi i verdetti del campo al termine della terza e ultima giornata della fase a gironi nella categoria Femminile. Solo tre le reduci tra le migliori otto d’Italia rispetto alla scorsa edizione, Lombardia, Lazio e Veneto, mentre per la prima volta nella sua storia si affaccia la Calabria di mister Ienco.

Nel sorteggio di domani, Lombardia, Trento, Lazio e Veneto andranno a comporre l’urna 1, mentre le altre andranno nell’urna 2 formata dalla peggiore delle prime classificate e le migliori tre seconde dei gironi quadrangolari.

Girone A: le campionesse in carica della Lombardia battono per 4-0 la Sicilia e chiudono a punteggio pieno con otto gol segnati e nessuno subito. Le ragazze di Cattaneo chiudono il primo tempo in doppio vantaggio grazie al colpo di testa di Parimbelli e il gol di Bissolotti, a segno anche nella ripresa insieme a Chignoli. Con un gol di Muscella l’Abruzzo supera di misura la Campania e vola ai quarti di finale a dieci anni dall’ultima volta al TdR in Calabria.



Risultati:

Abruzzo Femminile – Campania Femminile 1-0

Sicilia Femminile – Lombardia Femminile 0-4



Classifica:

Lombardia: 9 (DR +8)

Abruzzo: 6 (DR +1)

Campania: 3 (DR -3)

Sicilia: 0 (DR -6)





Girone B: due pareggi per 1-1 chiudono l’ultima giornata nel girone B. Il gol di Rebecca Monterosso a tre minuti dallo scadere assume un valore storico per il passaggio ai quarti delle calabresi, sotto contro il Piemonte Vda avanti con Bufano all’8 del secondo tempo. Destino opposto quello della Toscana, che vede sfuggire il traguardo a un minuto dalla fine: la formazione di Ulivi passa nel primo tempo con Lonzi, mentre la Liguria riesce ad ottenere il suo primo pareggio, onorando fino alla fine la competizione. A parità di punti in vetta alla classifica, decide la miglior differenza reti della Calabria.

TOSCANA – LIGURIA 1 - 1

Reti: Lonzi, Razzaio



TOSCANA: Mazzanti, Veneziano, Passaglia, Diversi, Brotini, Santini, Innocenti Spada, Ghezzani (Tuccini), Lonzi (Cavallini), Maida (Filidei), Tistoni. A disposizione: Sedda, Huberova, Fabbrizzi, Domenichini, Crabu, Morato Rodriguez. CT Ulivi

LIGURIA: Badino, Brancato, Carrea, Colaiacomo, Costa, Montella, Patrone, Razzaio, Salliu, Sansevieri, Vignola. A disposizione: Bernardi, Camporeale, Cuneo, Errani, Esposto, Marcarelli, Milanta, Ricci, Taramasso. CT: Maggi



Risultati:

Calabria Femminile – Piemonte VdA Femminile 1-1

Toscana Femminile – Liguria Femminile 1-1



Classifica:

Calabria: 5 (DR +3)

Toscana: 5 (DR +2)

Piemonte VdA: 4 (DR +1)

Liguria: 1 (DR -6)





Girone C: l’1-1 tra Lazio e Umbria consegna entrambe le formazioni ai quarti, la differenza reti premia le ragazze di Macidonio come prime. Primo tempo dominato dalle laziali, nella ripresa però passa l’Umbria con Bonadies prima del gran gol di Campofiorito con una conclusione che tocca la traversa e si insacca dopo aver saltato tre avversarie. Si chiude con un 4-0 alla Basilicata l’avventura di Bolzano, in gol con Marcher, Rieder e due volte Niedermair.

Risultati:

Basilicata Femminile – Bolzano Femminile 0-4

Lazio Femminile – Umbria Femminile 1-1



Classifica:

Lazio: 7 (DR +5)

Umbria: 7 (DR +2)

Bolzano: 3 (DR +1)

Basilicata: 0 (DR -8)



Girone D: con la Sardegna a riposo, ma ormai fuori dai giochi, il Veneto batte 3-1 il Friuli nel match decisivo. Ragazze di Marinaro avanti dopo appena due minuti con Guizzo, poi risponde Ferrello con una conclusione dal limite. Il pari dura solo 5’ prima del nuovo vantaggio a firma Pittarello e il tris di Guizzo.

Risultati:

Veneto Femminile – Friuli Venezia Giulia Femminile 3-1



Classifica:

Veneto: 6 (DR +8)

Friuli Venezia Giulia: 3 (DR +2)

Sardegna: 0 (DR -10)





Girone E: gara pirotecnica tra Emilia Romagna e Trento, 4-2 il risultato a favore delle ragazze di Turchetti avanti subito con Scalabrin. Una doppietta di Garbazza ribalta il risultato a per la squadra di Gieri che però subisce il controsorpasso con un’altra doppietta, questa volta di Girardi, a cavallo tra primo e secondo tempo. Di Volpatti l’ultima marcatura. Le Marche battono la Puglia con un gol di Baldassarrini al 6’ del primo tempo, tanto basta per il passaggio del turno tra le migliori seconde.

Risultati:

Emilia Romagna Femminile – Trento Femminile 2-4

Puglia Femminile – Marche Femminile 0-1



Classifica:

Trento: 9 (DR +4)

Marche: 6 (DR +1)

Emilia Romagna: 3 (DR 0)

Puglia: 0 (DR -5)