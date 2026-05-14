Calcio | Ceriale. Ufficiale: le chiavi del Settore Giovanile a Dario Oddone e Nicola Rossi

Il comunicato biancoblu:

"Il Ceriale Progetto Calcio è lieto di comunicare che, a partire dal 1 luglio, la gestione del Settore Giovanile è stata affidata a due figure di spessore all'interno del calcio giovanile regionale.

Il ruolo di Responsabile dell'Attività Agonistica è stato affidato a Mister Dario Oddone, gradito ritorno all'interno dell'ambiente cerialese. Tra le altre, sua la guida tecnica che aveva riportato la Juniores nel campionato regionale nella stagione 2018/2019.

Per l'Attività di Base, invece, il Club ha incaricato Mister Nicola Rossi, docente responsabile del Liceo Sportivo e con una pluriennale esperienza da allenatore tra Prime Squadre e Settori Giovanili.

Oddone e Rossi sono reduci da una lunga e soddisfacente esperienza condivisa in Rappresentativa Regionale U17.

La loro presenza è un plus per tutta la nostra Società che vuole offrire ai propri tesserati un servizio di qualità sempre più alta.

Contestualmente, ad arricchire e non poco un contesto già così altamente di livello, si conferma la consulenza esterna di Mister Davide Brunello, persona di spicco all'interno del calcio ligure per esperienza, conoscenza e valore umano.

Buon lavoro a tutti!"