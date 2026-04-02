Calcio | Il Celle Varazze rompe l'astinenza da trasferta, Boschetto: "A Tortona gara di personalità, siamo riusciti a esprimere anche le nostre doti tecniche"

E' stata un'attesa durata quasi sei mesi, ma il Celle Varazze è finalmente riuscito a tornare a sorridere anche lontano dall'Olmo - Ferro.

I biancoblu hanno infatti battuto 3-0 il Derthona al "Coppi", orientando subito la partita a loro vantaggio con l'uno - due messo a segno da Bortoletti e Melani. Di Capra il sigillo finale, per la soddisfazione di mister Boschetto.

"I ragazzi hanno disputato una gara ordinata, riuscendo subito a porre la propria impronta sulla partita. In settimana abbiamo lavorato affinchè non succedesse quanto visto ad Asti e i risultati si sono visti con l'immediato 2-0.

Sono contento perchè a mente serena la squadra ha saputo mettere in luce anche le sue doti tecniche, cosa complicata quando la pressione del risultato è incombente come nella nostra situazione.

Noi di nuovo in corsa per la salvezza diretta? A Roma ci vado solo se sono sicuro di vedere il Papa - scherza il tecnico piemontese - ora bisogna continuare a matenere questo spirito, ma sotto questo punto di vista i ragazzi hanno saputo darmi risposte impressionanti, sia i giovani che i giocatori più esperti. Un ringraziamento lo rivolgo anche alla società: siamo tutti sulla medesima linea d'onda e questo è un grande aiuto".