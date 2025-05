Calcio. Nuovo impegno per l'Under 16 del CR Liguria: mercoledì 21 maggio il triangolare con Vado e Acqui

Prosegue la marcia di avvicinamento della Rappresentativa Under 16 della Liguria verso l'edizione 2025 del Trofeo Eusalp, l'ormai tradizionale manifestazione dedicata alla categoria Allievi organizzata dal Comitato Provinciale di Trento.

La selezione di mister Jacopo Coletti domani, mercoledì 21 maggio, scenderà in campo al "Dagnino" di Vado Ligure per un triangolare che vedrà impegnati anche i pari età dei padroni di casa e dell'Acqui. Fischio d'inizio fissato per le ore 15.

Di seguito l'elenco dei convocati divisi per le società di appartenenza :

Amedeo Alberti, Pietro Bordo, Mattias Di Giacomo (Athletic Club Albaro); Sauro Ascheri, Nicolò Baldissera, Tommaso Bonforte, Matteo Ferlaino, Carlo Iberti, Gabriele Pulito (Ceriale Progetto Calcio); Alessandro Cannavale, Riccardo Resasco (Don Bosco Spezia Calcio); Simone Parodi (Finale), Massimiliano Fontana, Samuele Miano (Lavagnese 1919); Matteo Pesciò Ghia (Legino 1910); Edoardo Gilardi (Ligorna 1922); Arijan Vellko (Pontelungo 1949); Paride Emanuele Mortola (Sammargheritese 1903); Luca Bellone, Tommaso Borea, Andrea Soldano (Sanremese Calcio Srl); Davide Menegatti (Sestrese Bor. 1919).

Staff tecnico e dirigenziale

Responsabili Organizzativi Giovanni Balestrino Giovanni Pampana; Dirigente Responsabile Luigi Lopiano; Allenatore Jacopo Colletti; Vice Allenatore Andrea Zanello; Fisioterapisti Angiolo Bertolini, Claudia Pelosi; Magazziniere Sergio Gandolfo.