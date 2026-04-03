"4XBaseball": l'Argentina supera la Francia 10-9, oggi la finale con l'Italia a Mondovì [FOTO]

Si è svolta giovedì 2 aprile, presso il campo del JFK Mondovì in località Passionisti, la quarta giornata del Torneo internazionale “4XBaseball”.

Nell’ultima sfida prima della finale che decreterà la squadra vincitrice si sono affrontate Francia e Argentina.

L’incontro si è chiuso con la vittoria per 10-9 dei sudamericani che contenderanno il trofeo all’Italia padrona di casa.

ARGENTINA-FRANCIA 10-9

Partita combattuta e divertente, a beneficio del pubblico che ha affollato gli spalti dell’impianto monregalese. L’equilibrio iniziale viene sbloccato nel secondo inning dagli argentini che si portano sul 4-0. L’inerzia cambia nella quinta ripresa, laddove l’attacco transalpino fa la differenza: Francia avanti 9-4. L’ultimo inning è il più avvincente. L’Argentina mette qualcosa di più in campo e fa sua la partita: 10-9 il punteggio finale.

Argentina: Gutierrez, Galindo, Villasanti, Bruno, Baldovi, Arguinchona, Lampret, Abarca, Anselmi, Hiki

Francia: Bamberger, Dussart, Chiba, Martinez, Nayral, Girondeau, Chaligne, Perez, Gerberon, Montagne

Oggi pomeriggio la finale: in campo a Mondovì, con inizio alle14 Italia e Argentina.

L’intera iniziativa si svolge con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo