Calcio | Ligorna. Saracco accusa: "Inammissibile, i nostri ragazzi avevano finito la doccia e il Vado stava ancora giocando..."

Ai microfoni di Settimanasport.com il presidente del Ligorna, Alberto Saracco, ha tirato una stoccata al Vado e agli organi di controllo della LND. Il massimo dirigente della società genovese ha infatti sottolineato l'asincronia della partita dei rossoblu contro il Chisola, rispetto alla canonica tabella di marcia.

Saracco ha comunque invitato i suoi ragazzi a non mollare in vista del rush finale, pur non nascondendo il proprio rammarico.

"I ragazzi si sono fatti le docce, si sono cambiati e a Vado stavano ancora giocando. Ringrazio la squadra, lo staff, tutti: non molleremo fino alla fine. Però per i sacrifici che stiamo compiendo quanto avvenuto è inammissibile."

"Se funziona così, sarò io a prendere le mie decisioni. Per ora non si molla niente, si prova ad arrivare alla fine, questi ragazzi lo meritano. Però non va bene vedere partite che iniziano con 7-8 minuti di ritardo e terminano 20 minuti rispetto a quanto preventivato. Non è la prima volta che succede, non va bene assolutamente.

"Sono stati molto bravi se in 5 minuti hanno fatto due gol... bravissimi. Si vede che è una squadra che deve vincere, è una squadra forte. E noi il gol con la Cairese non l'abbiamo fatto, è finita 0-0. Però, ripeto, siamo orgogliosi, ce la stiamo giocando con tutti gli avversari.

Temevo che dopo la partita di Vado ci fosse qualcosa di non troppo normale e ne stanno succedendo un po' tante. Quindi mi auguro che chi è preposto a fare questi tipi di controlli li faccia".

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