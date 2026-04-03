Calcio | Serie D. Rivediamo il tris del Celle Varazze in casa del Derthona (VIDEO)

La sintesi di Radio Pnr:
Derthona - Celle Varazze 0-3
Marcatori: 5' Bortoletti (CV), 9' Melani (CV), 41' st Capra (CV)
CELLE VARAZZE (3-4-3): Albertoni, Stanga, Padovan, Melani, Ciancio (45'+2 st Limongelli ), Miragliotta, Balan (45' st Giolfo), Bortoletti (7' st Calcagno), Capra (44' st Akkari), Firman, Donaggio (38' st Insolito) A disposizione: Marcone, De Benedetti, Scarfò, Bertini.
All.: Boschetto
DERTHONA (3-4-2-1): Cizza, Gagliardi Torriero, Benedetti, Daffonchio, Arcidiacono (1' st De Simone) Disegni, Perez, Gerbino (18' st Patti), Scalzi (6' st Atzeni), Buongiorno, Taverna (1' st Tocila). A disposizione: Mandrino, Screpis, Farrauto, Crozza, Santoro.
All.: Buttu