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Calcio | 03 aprile 2026, 16:56

Calcio | Serie D. Rivediamo il tris del Celle Varazze in casa del Derthona (VIDEO)

Vittoria delle civette nel segno di Bortoletti, Melani e Capra

Calcio | Serie D. Rivediamo il tris del Celle Varazze in casa del Derthona (VIDEO)

La sintesi di Radio Pnr:


Derthona - Celle Varazze 0-3

Marcatori: 5' Bortoletti (CV), 9' Melani (CV), 41' st Capra (CV) 
 

CELLE VARAZZE (3-4-3): Albertoni, Stanga, Padovan, Melani, Ciancio (45'+2 st Limongelli ), Miragliotta, Balan (45' st Giolfo), Bortoletti (7' st Calcagno), Capra (44' st Akkari), Firman, Donaggio (38' st Insolito) A disposizione: Marcone, De Benedetti, Scarfò, Bertini.

All.:  Boschetto 
 

DERTHONA (3-4-2-1): Cizza, Gagliardi Torriero, Benedetti, Daffonchio, Arcidiacono (1' st De Simone) Disegni, Perez, Gerbino (18' st Patti), Scalzi (6' st Atzeni), Buongiorno, Taverna (1' st Tocila). A disposizione: Mandrino, Screpis, Farrauto, Crozza, Santoro.

 All.:  Buttu  

Redazione

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