Superba Nuoto | Albenga festeggia: titolo italiano per Kravchuk e tanti piazzamenti nella top ten

Grande weekend per gli atleti di Albenga della Superba Nuoto, protagonisti ai Campionati Italiani giovanili con risultati di prestigio e numerosi ingressi nella top 10.



A brillare su tutti è stata Yana Kravchuk, autentica regina della rana: nei 50 metri conquista uno splendido oro con tanto di record dei campionati (32”68), laureandosi campionessa italiana. Per lei anche un argento nei 100 rana in 1’10.39, a conferma di una condizione eccellente.



Podio anche per Virginia Uccelli, terza nei 200 stile libero in 2’01.89, a cui si aggiunge un ottimo quinto posto nei 400 stile.



Molto positiva la prova di Agata Risso, sesta nei 200 dorso, mentre Greta Scianda centra la top 10 sia nei 50 dorso (sesta) sia nei 100 dorso (decima). Nei 50 dorso entra tra le migliori anche Arianna Avanzini, così come Celeste Berra nei 50 rana, entrambe decime al traguardo.



Nel settore maschile, da segnalare il quinto posto della staffetta 4x100 stile libero con Mirko Scianda, oltre alle prove di Alessio De Angelo nelle gare veloci e nella staffetta mista, di Davide Pirrotta nella rana e di Marco Corsiglia nel dorso.



Importante anche il contributo nelle staffette femminili: Uccelli, Avanzini, Risso, Scianda e Berra hanno preso parte alle 4x100 stile libero, 4x200 stile libero, dove ha partecipato ancheMartina Moirano, e 4x100 mista, confermando solidità e spirito di squadra.



Un bilancio estremamente positivo che proietta la squadra verso i prossimi appuntamenti stagionali con rinnovato entusiasmo e la consapevolezza di avere tra le proprie fila una campionessa del calibro di Yana Kravchuk.





