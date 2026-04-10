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Calcio | 10 aprile 2026, 18:30

Calcio | Caso Bra, il Ligorna: “Seguiamo l’evolversi della vicenda, rispetto per magistratura e presunzione di innocenza”

Nel club genovese milita Alessio Rosa, tra gli imputati: “La società ribadisce la propria ferma condanna nei confronti di qualsiasi forma di violenza”

Calcio | Caso Bra, il Ligorna: “Seguiamo l’evolversi della vicenda, rispetto per magistratura e presunzione di innocenza”

Il Ligorna interviene con una dichiarazione ufficiale in merito alla vicenda di cronaca che vede coinvolto un attuale tesserato del club genovese, Alessio Rosa:

"Il Ligorna prende atto delle notizie emerse nelle ultime ore in merito al proprio tesserato Alessio Rosa, relative a fatti che sarebbero antecedenti al suo tesseramento in Biancazzurro e dei quali il club ha appreso soltanto nella giornata di giovedì - si legge nella nota diffusa dalla società - Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e delle parti coinvolte, e nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la società segue con attenzione l’evolversi della vicenda ed eventuali ulteriori sviluppi, riservandosi di valutare eventuali provvedimenti".⠀

"La società ribadisce al contempo la propria ferma condanna nei confronti di qualsiasi forma di violenza e il proprio impegno nella promozione dei valori di rispetto, responsabilità e tutela della persona, dentro e fuori dal campo", concludono dal Ligorna.

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Redazione

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