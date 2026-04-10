Calcio | 10 aprile 2026, 10:00

Calcio | Eccellenza. Le designazioni per la terzultima giornata, arbitri da fuori regione per Pietra e Loano

Viviani dirigerà Fezzanese - Millesimo

CAMPOMORONE SANT OLCESE – ATHLETIC CLUB ALBARO

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)

Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova)

Assistente 2: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)
 

CARCARESE – ARENZANO FOOTBALL CLUB

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)

Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)

Assistente 2: Daniele Pistis (Genova)
 

FEZZANESE – MILLESIMO CALCIO

Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)

Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)

Assistente 2: Samuele Marchetti (Chiavari)
 

FOOTBALL GENOVA CALCIO – BUSALLA CALCIO

Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)

Assistente 1: Edoardo Bondi (Genova)

Assistente 2: Andrea Dellerba (Imperia)
 

GOLFOPARADISOPRORECCO C.A. – SPORTING TAGGIA SANREMO

Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)

Assistente 1: Florjana Doci (Savona)

Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)
 

MOLASSANA BOERO A.S.D. – RIVASAMBA H.C.A.

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)

Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)

Assistente 2: Riccardo Dell'Imperio (Novi Ligure)
 

PIETRA LIGURE 1956 – VOLTRESE VULTUR SSDARL

Arbitro: Luca Maria Di Paolo (Merano)

Assistente 1: Palmiro Lisei Scandale (Genova)

Assistente 2: Giulio Sorace (Genova)
 

SAN FRANCESCO LOANO – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

Arbitro: Federico Guacchione (Collegno)

Assistente 1: Luca Prastaro (Genova)

Assistente 2: Andrea Amadei (Genova)

Redazione

