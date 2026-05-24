Calcio | Prima Categoria. IMPRESA CISANO! I biancoblu si salvano ribaltando il Borghetto

BORGHETTO - CISANO 1-2 (Di Crescenzo 18', Gagliano 58', Antonelli 93')
FINISCE QUA, IL CISANO E' SALVO
53' ammonito Di Bella per simulazione
49' cinque di recupero, ammonito Vinci
49' Guga e F. Sara per Sanfilippo e Amendola nel Borghetto
48' REALIZZA ANTONELLI! ESPLODE IL CISANO
46' ammonito Dileo
45' RIGORE CISANO! SANTANELLI STESO DA QUARTIERI, SI ACCENDE UN PARAPIGLIA SUBITO DOPO DALLA PANCHINA DEL CISANO. Poco prima proteste granata per un rigore non fischiato
43' Di Bella spreca il colpo del ko, incursione e tiro a lato dalla destra
39' cambi. Santanelli per Gagliano nel Cisano, nel Borghetto Menzio per Dileo
38' duplice tentativo per il Borghetto, Fruzzetti al tiro, respinge Vinci.
36' Piotto per Enrico nel Cisano
33' ammonito P. Sara
32' Fruzzetti per Vignaroli nei granata
31' tentativo anche per Gagliano poco dopo, blocca Metani. Poco dopo Di Bella, blocca anche Vinci
30' prova Caputo da fuori, palla alta sopra la traversa ma non di moltissimo: assalto finale del Cisano
26' ammonito Antonelli
24' grande occasione per il Cisano, lancio che filtra e Garofalo raccoglie, poi il tiro in area sul primo palo ma manca la precisione
22'P. Sara per Di Crescenzo, primo cambio per il Borghetto
21' ammonito Di Crescenzo
19' ancora Di Bella, stavolta Vinci si rifugia in corner
16' Di Bella spara, Vinci blocca sicuro. Poco dopo gioco fermato volontariamente dal Cisano e scontro verbale tra le due panchine, con il Cisano che ha ricordato l'episodio del gol granata
13' IL CISANO RIENTRA IN PARTITA! SULLA PUNIZIONE DI ANTONELLI LA PALLA RIMANE IN AREA, E GAGLIANO A CALCIARE IN PORTA E A BATTERE IL PORTIERE
10' giallo per Mantero
9' Loberto al posto di Basile
1' si mangia clamorosamente il raddoppio il Borghetto dopo pochi secondi. Gran palla di Di Bella per Di Crescenzo che non riesce a battere Vinci a tu per tu
17:34 ripartiti
SECONDO TEMPO
47' termina il primo tempo
46' ammonito Vignaroli
45' due di recupero
44' prova anche Caputo, ma stesso esito
41' al tiro Tomao da fuori ma non inquadra la porta
38' Cisano in balia del Borghetto, poco fa un'altra incertezza di Vinci, si cerca una scossa, per la salvezza serve al momento una vittoria per 2-1
37' cambia addirittura ora Porcella, due cambi. Garofalo e Antonelli, escono Gerini e Prudente. Prova a cambiare qualcosa il tecnico, due bocciature però da parte di due titolari
25' ora decisamente in controllo della gara il Borghetto, ma anche i primi minuti l'impressione che avevano dato i granata non era male
23' Vignaroli sterza a sinistra e prova a giro, palla sul fondo
21' ammonito Caputo, clima molto nervoso dopo il gol, non sanzionato anche un duro fallo in mezzo al campo su un giocatore ospite
18' BORGHETTO IN VANTAGGIO! DI CRESCENZO SBUCA E RUBA PALLA A PRUDENTE SU UN RIMBALZO DOPO UN LANCIO, SCARTATO VINCI E PALLA IN FONDO AL SACCO. FURIOSO IL CISANO PER UNA PALLA NON RIDATA
14' ammonito Gerini, intervento duro sanzionato con il primo cartellino della gara
12' rischia ancora il Cisano con il rinvio difettoso di Vinci, Di Bella fa sponda, tiro ribattuto di Di Crescenzo, azione poi fermata per il fuorigioco di Di Bella
9' sfugge dalle mani di Vinci la sfera dopo un corner, prese alta fallita, non ne approfitta il Borghetto. Gara equilibrata finora
3' subito un proposito per il Borghetto, tiro di Di Bella dopo una punizione, palla fuori
16:33 partiti
PRIMO TEMPO
Ultimo atto della stagione per Borghetto e Cisano, due i possibili scenari: in gloria o in tragedia. Una settimana fa un 0-0 pepato, oggi all'Oliva ci si gioca la salvezza, con gli ospiti obbligati al successo, mentre i granata avranno dalla loro due risultati su tre.
Formazioni
BORGHETTO: Metani, Quartieri, Dileo, Sabia, Sanfilippo, Allisiardi, Gatto, Amendola, Vignaroli, Di Bella, Di Crescenzo
A disposizione: Mottola, Condorelli, Fruzzetti, Guga, Menzio, F. Sarà, P. Sarà, Vannozzi, Zanatta
Allenatore: Perrone
CISANO: Vinci, Enrico, Donà, Mantero, Prudente, Caputo, Gagliano, Gattuso, Basile, Tomao, Gerini
A disposizione: Zunino, Galati, Piotto, Campagna, Antonelli, Vignola, Loberto, Santanelli, Garofalo
Allenatore: Porcella
Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistenti: Florjana Doci (Savona) - Filippo Ferrara (Savona)