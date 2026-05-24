Calcio | Savona, sfuma il sogno Eccellenza. Il Vallescrivia vince 3-1 la finale playoff

SAVONA - VALLESCRIVIA 1-3 (35' Sassari - 21' Watara, 50' Leto, 60' Fassone rig)



54' FINISCE QUA! IL VALLESCRIVIA VINCE I PLAYOFF

51' ultimi scampoli di gioco, il Vallescrivia ha la finale playoff ormai in pugno

49' protesta Sassari per un fuorigioco segnalato, giallo

48' Ancora Calcagno ha l'opportunità di riaprire i giochi, pallone però non pulito per il giocatore savonese. Al suo posto pochi istanti dopo entra Fossati

45' saranno otto i minuti di recupero

44 buona occasione Savona, angolo di Fabbri, spizzata del neoentrato Iadanza sul secondo palo dove Calcagno non arriva per pochi centimetri. Subito dopo esce Fassone del Vallescrivia, tra gli applausi

42' manca lucidità nel palleggio biancoblu, punto di forza dell'ultima parte di stagione

39' doppio cambio Savona: entrano Rolandi e Fabbri, Sarpero prova a dare la scossa dalla panchina. Escono Damonte e Turone

35' dieci minuti alla fine, ci sarà però anche un abbondante recupero

33' prova a serrare i tempi il Savona. Nuovo tentativo da fuori area, questa volta ideato da Sassari, poco efficace

32' replica Liguori, risultato simile a quello del giocatore biancoblu

29' prova Turone a forzare dalla distanza, nessun problema per Bon

20' sembra che il centrocampista biancoblu abbia avuto come un calo di pressione. Silvestri è comunque cosciente. Al suo posto in campo Durante

18' Gioco interrotto, Silvestri è a terra, intervengono i soccorsi

15' GOL DI FASSONE! IL VALLESCRIVIA VA SUL 3-1, GELIDO IL NUMERO DIECI DAGLI UNDICI METRI

14' RIGORE PER IL VALLESCRIVIA! VERDOIA RILEVA UN TOCCO DI MANO DOPO IL COLPO DI TESTA DI PIROLI

5' E IL VALLESCRIVIA TROVA SUBITO IL 2-1! LETO! CALCIO DI PUNIZIONE DALLA ZONA DESTRA, TOCCO DI FASSONE PER LETO CHE FULMINA AGOSTINO.

1' si riparte!

SECONDO TEMPO



45' il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti, squadre negli spogliatoi

38' tentativo soft di Meloni, Agostino c'è

35' IL PAREGGIO DEL SAVONA! SASSARI! SCARICO DI NELLI PER SILVESTRI, L'ASSIST PER LA PUNTA E' PERFETTO, COME IL TIRO A SPIAZZARE BON! PARI MERITATISSIMO PER GLI STRISCIONI

31' Il Savona è anche sfortunato! Traversa di Burchi, il giovane classe 2008 aveva trovato la conclusione con i giri giusti

30' ammonito Leto, fallo tattico

29' Insiste il Savona: occasione per Raja, il pallone termina però la propria corsa a lato

27' PARATO IL RIGORE! RASOTERRA INCROCIATO RESPINTO DA BON! SI RESTA SULL'1-0 PER IL VALLESCRIVIA, SI RISCATTA IL PORTIERE

26' REAGISCE SUBITO IL SAVONA, GIU' IN AREA SILVESTRI DAL PORTIERE BON, VERDOIA INDICA IL DISCHETTO.

21' VALLESCRIVIA IN VANTAGGIO WATARA! IL GIOCATORE NUMERO 17 SFRUTTA AL MEGLIO IL CROSS DI LETO INFILANDO DI TESTA AGOSTINO

19' Sassari in posizione interessante, l'assistente segnala però la posizione di offside dell'attaccante biancoblu

18' ci prova Silvestri a rompere l'equilibrio: cross rasoterra che attraversa tutta l’area, nessun compagno riesce a deviare

15' i biancoblu si vedono dalla bandierina, sfuma l'azione. Pochi spunti in questa fase

9' replica il Savona con Damonte, battuta priva di precisione per l'esterno di Sarpero

5' prima azione del Vallescrivia. azione insistita conclusa da Liguori, Agostino devia con attenzione in corner

2' match iniziato con qualche minuto di ritardo

1' si parte!

PRIMO TEMPO



SAVONA: Agostino, Calcagno, Damonte, Raja, Schirru, Colombo, Burchi, Turone, Nelli, Silvestri, Sassari

A disposizione: Rosasco, Incorvaia, Fossati, Toskaj, Rolandi, Raso, Durante, Iadanza, Fabbri.

Allenatore: Sarpero



VALLESCRIVIA: Bon, Matera, Balbi, Zunino, Watara, Merialdo, Liguori, Leto, Basri, Fassone, Meloni.

A disposizione: Sanfilippo. Camera. Tagino. Traverso, Campolo, Ungaro, Bricchi, Piroli, Ramos.

Allenatore: Minetto



Arbitro: Verdoia di Genova

Assistenti: Bondi di Genova e Morbelli di Albenga