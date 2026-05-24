Calcio | Savona, sfuma il sogno Eccellenza. Il Vallescrivia vince 3-1 la finale playoff

SAVONA - VALLESCRIVIA 1-3 (35' Sassari - 21' Watara, 50' Leto, 60' Fassone rig)
54' FINISCE QUA! IL VALLESCRIVIA VINCE I PLAYOFF
51' ultimi scampoli di gioco, il Vallescrivia ha la finale playoff ormai in pugno
49' protesta Sassari per un fuorigioco segnalato, giallo
48' Ancora Calcagno ha l'opportunità di riaprire i giochi, pallone però non pulito per il giocatore savonese. Al suo posto pochi istanti dopo entra Fossati
45' saranno otto i minuti di recupero
44 buona occasione Savona, angolo di Fabbri, spizzata del neoentrato Iadanza sul secondo palo dove Calcagno non arriva per pochi centimetri. Subito dopo esce Fassone del Vallescrivia, tra gli applausi
42' manca lucidità nel palleggio biancoblu, punto di forza dell'ultima parte di stagione
39' doppio cambio Savona: entrano Rolandi e Fabbri, Sarpero prova a dare la scossa dalla panchina. Escono Damonte e Turone
35' dieci minuti alla fine, ci sarà però anche un abbondante recupero
33' prova a serrare i tempi il Savona. Nuovo tentativo da fuori area, questa volta ideato da Sassari, poco efficace
32' replica Liguori, risultato simile a quello del giocatore biancoblu
29' prova Turone a forzare dalla distanza, nessun problema per Bon
20' sembra che il centrocampista biancoblu abbia avuto come un calo di pressione. Silvestri è comunque cosciente. Al suo posto in campo Durante
18' Gioco interrotto, Silvestri è a terra, intervengono i soccorsi
15' GOL DI FASSONE! IL VALLESCRIVIA VA SUL 3-1, GELIDO IL NUMERO DIECI DAGLI UNDICI METRI
14' RIGORE PER IL VALLESCRIVIA! VERDOIA RILEVA UN TOCCO DI MANO DOPO IL COLPO DI TESTA DI PIROLI
5' E IL VALLESCRIVIA TROVA SUBITO IL 2-1! LETO! CALCIO DI PUNIZIONE DALLA ZONA DESTRA, TOCCO DI FASSONE PER LETO CHE FULMINA AGOSTINO.
1' si riparte!
SECONDO TEMPO
45' il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti, squadre negli spogliatoi
38' tentativo soft di Meloni, Agostino c'è
35' IL PAREGGIO DEL SAVONA! SASSARI! SCARICO DI NELLI PER SILVESTRI, L'ASSIST PER LA PUNTA E' PERFETTO, COME IL TIRO A SPIAZZARE BON! PARI MERITATISSIMO PER GLI STRISCIONI
31' Il Savona è anche sfortunato! Traversa di Burchi, il giovane classe 2008 aveva trovato la conclusione con i giri giusti
30' ammonito Leto, fallo tattico
29' Insiste il Savona: occasione per Raja, il pallone termina però la propria corsa a lato
27' PARATO IL RIGORE! RASOTERRA INCROCIATO RESPINTO DA BON! SI RESTA SULL'1-0 PER IL VALLESCRIVIA, SI RISCATTA IL PORTIERE
26' REAGISCE SUBITO IL SAVONA, GIU' IN AREA SILVESTRI DAL PORTIERE BON, VERDOIA INDICA IL DISCHETTO.
21' VALLESCRIVIA IN VANTAGGIO WATARA! IL GIOCATORE NUMERO 17 SFRUTTA AL MEGLIO IL CROSS DI LETO INFILANDO DI TESTA AGOSTINO
19' Sassari in posizione interessante, l'assistente segnala però la posizione di offside dell'attaccante biancoblu
18' ci prova Silvestri a rompere l'equilibrio: cross rasoterra che attraversa tutta l’area, nessun compagno riesce a deviare
15' i biancoblu si vedono dalla bandierina, sfuma l'azione. Pochi spunti in questa fase
9' replica il Savona con Damonte, battuta priva di precisione per l'esterno di Sarpero
5' prima azione del Vallescrivia. azione insistita conclusa da Liguori, Agostino devia con attenzione in corner
2' match iniziato con qualche minuto di ritardo
1' si parte!
PRIMO TEMPO
SAVONA: Agostino, Calcagno, Damonte, Raja, Schirru, Colombo, Burchi, Turone, Nelli, Silvestri, Sassari
A disposizione: Rosasco, Incorvaia, Fossati, Toskaj, Rolandi, Raso, Durante, Iadanza, Fabbri.
Allenatore: Sarpero
VALLESCRIVIA: Bon, Matera, Balbi, Zunino, Watara, Merialdo, Liguori, Leto, Basri, Fassone, Meloni.
A disposizione: Sanfilippo. Camera. Tagino. Traverso, Campolo, Ungaro, Bricchi, Piroli, Ramos.
Allenatore: Minetto
Arbitro: Verdoia di Genova
Assistenti: Bondi di Genova e Morbelli di Albenga