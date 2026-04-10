Footgolf | Gli albissolesi dell'Asd Bitta conquistano il terzo posto alla World Trophy, con loro anche Michele Marcolini

L’ASD Bitta FootGolf Team ha conquistato uno storico terzo posto alla prima edizione della FootGolf Club World Trophy 2025, affermandosi tra le migliori squadre a livello internazionale.
La formazione ligure, con base al Golf Club Albisola, ha chiuso la fase a gironi da imbattuta, superando avversari di alto livello come Beijing Honey Badger, Memphis Footgolf Club e Ayrshire Footgolf Club.
Dopo la semifinale persa contro gli sloveni di Bovec, il team ha reagito conquistando il podio grazie alla vittoria nella finale per il terzo posto contro Memphis.
Un risultato prestigioso per il movimento italiano, ottenuto grazie al contributo di Edoardo Bosio, Ennio Singia, Massimiliano Melis, Luca Taliercio, Carlo Brasesco ed Enrico Diodato, con l’apporto nella fase finale di Selvaggia Palombini e Mirco Macrì. Con loro anche Michele Marcolini, tecnico ed ex calciatorie professionista savonese.
Intanto il percorso non si ferma, l'obiettivo è già rivolto per il prossimo Mondiale in programma ad Acapulco.