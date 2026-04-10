Calcio | 10 aprile 2026, 10:36

Prima Categoria | I fischietti prescelti per l'undicesima di ritorno nei gironi A e B

Porzio dirigerà Pegliese - Virtus Don Bosco

GIRONE A
 

ALTARESE 1929 – CAMPOROSSO

Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
 

ANDORA 1966 – BORGHETTO S.S. 1968

Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
 

DEGO CALCIO – BORDIGHERA SANT’AMPELIO

Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)
 

GOLFO DIANESE 1923 – VENTIMIGLIA CALCIO

Arbitro: Nicolò Filippi (Savona)
 

ONEGLIA CALCIO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA

Arbitro: Michele Giacchino (Savona)
 

OSPEDALETTI CALCIO – QUILIANOVALLEGGIA

Arbitro: Angelo Della Monica (Imperia)
 

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – CISANO

Arbitro: Lorenzo Pecunia (Genova)
 

VIRTUS SANREMESE CALCIO – CENGIO

Arbitro: Federico Mantero (Savona)

 

GIRONE B
 

AUDACE CAMPOMORONE – OLD BOYS RENSEN

Arbitro: Armir Heba (Chiavari)
 

BOLZANETESE VIRTUS – SCIARBO COGO CALCIO ASD

Arbitro: Enrico Mereto (Genova)
 

CAMPESE F.B.C. – VALSECCA SPORT FUN

Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)
 

DINAMO SANTIAGO – ROSSIGLIONESE

Arbitro: Manuel Rodio (Genova)
 

MULTEDO 1930 – SPERANZA 1912 F.C.

Arbitro: Federico Gambaro (Genova)
 

PEGLIESE – VIRTUS DON BOSCO

Arbitro: Pierpaolo Porzio (Genova)
 

RABONA VIA DELL’ACCIAIO – OLIMPIC 1971

Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
 

VOLTRI 87 – VELOCE 1910

Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

