Calcio | Prima Categoria B. Una vittoria esterna può avvicinare la salvezza, doppia trasferta a Genova per Veloce e Speranza

Non si preannuncia un sabato agevole, almeno sulla carta, per Veloce e Speranza.
Le trasferte contro Voltri e Multedo potrebbero però rivelarsi decisive, non solo per spianare la strada delle due formazioni savonesi verso la salvezza, ma anche per incidere sugli equilibri del campionato.
Un potere soprattutto nelle mani dei rossoverdi: un risultato utile, abbinato al successo dell’Olimpic contro il Rabona, consegnerebbe infatti la promozione matematica alla squadra guidata da Berogno.
Nel pomeriggio scenderanno in campo anche Bolzanetese - Sciarbo & Cogo e Audace - Campomorone.
Domani l'esordio di Gianfranco Pusceddu sulla panchina della Virtus Don Bosco, attesa dalla Pegliese.